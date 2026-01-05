鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-05 07:10

隨著美國成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），已經有約 20 名美國投資者已計劃於今年 3 月前往委內瑞拉進行實地考察。

委內瑞拉投資機會多！諮詢公司：已有約20名美國投資者計劃3月前往考察。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，政治風險諮詢公司 Signum Global Advisors 主席、前投資諮詢公司 Evercore 副主席 Charles Myers 表示，投資者在得知馬杜洛下台後，普遍抱持「謹慎樂觀」態度。

Myers 指出：「委內瑞拉未來 12 到 24 個月的成功關鍵在於外國投資。」

他認為，從今天起，外資將成為委內瑞拉經濟發展的核心，尤其是在石油與天然氣領域。此外，建築與觀光業也存在龐大的投資機會。

Myers 強調，他的公司並不對美國介入委內瑞拉政府的行為做道德評價，而是專注協助客戶預測投資機會或降低因地緣政治事件帶來的風險。

他補充，Signum 早已「預料到」委內瑞拉局勢將如目前發展，並已為投資者團體做準備，確保一旦投資機會出現，即可前往當地考察。

Signum 過去也曾安排資產管理人及對沖基金赴敘利亞、烏克蘭考察。

Myers 表示：「大家早就預見到這件事，尤其是非常精明的投資者，其中許多人甚至提前購買債券以因應。」

他補充：「人們普遍抱有非常強烈的謹慎樂觀情緒，甚至比我們在敘利亞局勢中看到的還要強烈，主要因為這次行動由美國主導。」