鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-13 15:10

《Marketwatch》報導，MarketWatch 分析師 Mark Hulbert 指出，美股近來出現反彈走勢，但市場常掛在嘴邊的「聖誕行情」今年尚未真正登場。

分析指出，12 月中旬的股市表現並無明顯季節性優勢，聖誕節前出現上漲的機率，並不比一年中其他時間更高，甚至可能偏低。

‌



市場觀察顯示，近期股市走強，主要仍是對聯準會 (Fed) 降息決策的典型反應，與所謂的年終節慶行情關聯有限。不過，部分財經媒體將任何 12 月的反彈都解讀為「聖誕行情」，這樣的說法並不精確。

根據歷史數據，自 1954 年以來，道瓊工業指數在 12 月最後三週的平均表現顯示，真正具有季節性優勢的時間點，多半集中在接近聖誕節、以及年底最後一週。在此之前的 12 月中旬，道瓊的平均短期報酬率反而偏向負值，顯示市場在這段期間並非傳統認知中的強勢時段。

分析指出，真正推動年底行情的關鍵因素，往往是稅損賣出壓力在聖誕節前後逐漸消退。在此之前，投資人仍持續進行節稅調整，對股市形成一定下行壓力。若市場能在這段期間逆勢上揚，更多是基本面或政策因素所致，而非節慶效應。