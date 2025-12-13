鉅亨網編譯莊閔棻
不論外界對馬斯克的評價如何，有一點幾乎無法否認：他親手打造的企業，市值規模往往遠超同業。繼特斯拉 (TSLA-US) 之後，其太空探索科技公司 SpaceX 正站在成為下一家兆美元企業的門檻上，其潛在市值可能徹底改寫既有航太產業的競爭版圖。
根據《巴隆周刊》報導，馬斯克本週稍早似乎已確認，SpaceX 正朝向 2026 年首次公開募股（IPO） 的目標邁進。
報導指出，此舉不僅可為公司注入大量資金，加速建置太空中的人工智慧（AI）資料中心，也可能讓 SpaceX 的估值上看 1.5 兆美元。
若這一市值目標成真，其規模將與特斯拉相當，並如同當年特斯拉顛覆傳統汽車產業評價體系一般，再次讓航太與國防產業分析師面臨估值邏輯被打破的局面。
值得注意的是，以汽車產業為例，包括豐田（Toyota）、比亞迪 (002594-CN) 、福特 (F-US) 、通用汽車 (GM-US) 、現代（Hyundai）、福斯（Volkswagen）等在內，全球約十多家主要車廠的市值總和，僅約等於特斯拉市值的一半。
航太產業雖然結構不同，但若以 SpaceX 潛在 IPO 市值來看，仍需波音 (BA-US) 、空中巴士（Airbus）、洛克希德馬丁 (LMT-US) 、雷神科技 (RTX-US) 、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等十多家航太企業加總，才可能與 SpaceX 匹敵。
這也代表，馬斯克同時推動了特斯拉與 SpaceX，這兩家市值遠遠凌駕其所屬產業同業的公司。
《巴隆》指出，這樣的現象為投資人帶來兩大啟示。
首先，股市更看重企業的未來成長性，而非當下賺多少錢。許多傳統汽車製造商的獲利其實高於特斯拉，但因成長速度有限、表現不夠穩定，股價多以較低的本益比交易。
相較之下，特斯拉之所以享有高達約 200 倍的本益比，是因市場看好其 AI 業務未來的快速成長，包括自動駕駛與機器人應用。
同樣的邏輯也適用於 SpaceX。分析認為，SpaceX 可能被給予高達營收 50 倍的估值，主因在於 Starlink 太空寬頻業務用戶已突破 800 萬人，加上未來在太空進行 AI 運算的潛在商機，讓市場對其長期成長充滿期待。
其次，成長型投資人與價值型投資人並非同一群人。偏好傳統汽車股的投資人，通常不會持有特斯拉；而有意投資 SpaceX 的資金，也更可能同時布局帕蘭提爾科技 (PLTR-US) ，而非波音等傳統航太公司。
Palantir 目前的本益比，同樣接近 2026 年預估獲利的 200 倍。分析指出，以傳統航太企業的標準來評估即將上市的 SpaceX，並不合適。
不過，《巴隆》也指出，對價值型投資人而言，選擇不參與這次 IPO 並非壞事；而對看重成長潛力的投資人來說，SpaceX 仍將是一檔市場高度關注的熱門標的。
對於希望間接受惠於 SpaceX 市值成長的投資人，《巴隆》點名艾科思達 (SATS-US) 。
該公司持有約 111 億美元的 SpaceX 股權（以約 4,000 億美元估值計算）。艾科思達股價於週五（12 日）收盤上漲 2.85% 至 107.37 美元，表現優於當日下跌的標普 500 指數與道瓊工業平均指數。
在這波漲勢帶動下，艾科思達本週累計漲幅約 28%，自 9 月同意將無線頻譜出售給 SpaceX 以來，股價更已上漲約 57%。
至於馬斯克本人，據估計他持有約 40% 的 SpaceX 股權。若公司最終以 1.5 兆美元市值 IPO，他的個人財富將再增加約 4,000 億美元。雖然尚未達到一兆美元，但仍是一筆驚人的數字。
