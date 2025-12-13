鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 16:40

根據《巴隆周刊》報導，馬斯克本週稍早似乎已確認，SpaceX 正朝向 2026 年首次公開募股（IPO） 的目標邁進。

‌



報導指出，此舉不僅可為公司注入大量資金，加速建置太空中的人工智慧（AI）資料中心，也可能讓 SpaceX 的估值上看 1.5 兆美元。

若這一市值目標成真，其規模將與特斯拉相當，並如同當年特斯拉顛覆傳統汽車產業評價體系一般，再次讓航太與國防產業分析師面臨估值邏輯被打破的局面。

產業對比懸殊 SpaceX 市值直逼整個航太圈

航太產業雖然結構不同，但若以 SpaceX 潛在 IPO 市值來看，仍需波音 (BA-US) 、空中巴士（Airbus）、洛克希德馬丁 (LMT-US) 、雷神科技 (RTX-US) 、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等十多家航太企業加總，才可能與 SpaceX 匹敵。

這也代表，馬斯克同時推動了特斯拉與 SpaceX，這兩家市值遠遠凌駕其所屬產業同業的公司。

市場給成長溢價 AI 成為 SpaceX 與特斯拉估值核心

《巴隆》指出，這樣的現象為投資人帶來兩大啟示。

首先，股市更看重企業的未來成長性，而非當下賺多少錢。許多傳統汽車製造商的獲利其實高於特斯拉，但因成長速度有限、表現不夠穩定，股價多以較低的本益比交易。

相較之下，特斯拉之所以享有高達約 200 倍的本益比，是因市場看好其 AI 業務未來的快速成長，包括自動駕駛與機器人應用。

同樣的邏輯也適用於 SpaceX。分析認為，SpaceX 可能被給予高達營收 50 倍的估值，主因在於 Starlink 太空寬頻業務用戶已突破 800 萬人，加上未來在太空進行 AI 運算的潛在商機，讓市場對其長期成長充滿期待。

Palantir 目前的本益比，同樣接近 2026 年預估獲利的 200 倍。分析指出，以傳統航太企業的標準來評估即將上市的 SpaceX，並不合適。

不過，《巴隆》也指出，對價值型投資人而言，選擇不參與這次 IPO 並非壞事；而對看重成長潛力的投資人來說，SpaceX 仍將是一檔市場高度關注的熱門標的。

SpaceX 間接受惠標的浮現 馬斯克身家再度暴增

對於希望間接受惠於 SpaceX 市值成長的投資人，《巴隆》點名艾科思達 (SATS-US) 。

該公司持有約 111 億美元的 SpaceX 股權（以約 4,000 億美元估值計算）。艾科思達股價於週五（12 日）收盤上漲 2.85% 至 107.37 美元，表現優於當日下跌的標普 500 指數與道瓊工業平均指數。

在這波漲勢帶動下，艾科思達本週累計漲幅約 28%，自 9 月同意將無線頻譜出售給 SpaceX 以來，股價更已上漲約 57%。