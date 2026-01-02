巴菲特掌舵波克夏60年生涯劃下句點！A股B股投資回報一次看
鉅亨網編譯莊閔棻
2025 年最後一天，投資大師巴菲特（Warren Buffett）正式卸任波克夏執行長一職，結束長達 60 年的掌舵生涯。期間，他帶領公司創造驚人投資回報：波克夏 (BRK.B-US) B 股年均接近 13%，A 股 (BRK.A-US) 年均超過 23%，遠超標普 500 指數。
根據《巴倫周刊》報導，巴菲特的接任者將是波克夏資深主管阿貝爾（Greg Abel），負責公司非保險業務。巴菲特將繼續擔任董事長及控股股東。
該報指出，波克夏的大部分個人投資者持有 1996 年創立的低投票權 B 股。
根據道瓊市場數據，自創立以來截至週二（12 月 30 日）收盤，波克夏 B 股累計漲幅達 2,071%，同期標普 500 指數僅上漲 968%。
換算下來，波克夏 B 股年均回報率接近 13%，高於標普 500 的年均 9.6%。其中表現最為亮眼的一年是 1998 年，波克夏 B 股的回報率高達 53%。
與此同時，巴菲特本人的持股幾乎完全集中於波克夏 A 股，每股擁有的投票權遠高於 B 股。
追溯到 1976 年，道瓊市場數據可查的第一年，波克夏 A 股累計回報達到 1,094,683%，年均回報率超過 23%。相較之下，同期標普 500 累計漲幅僅 6,472%，年均回報約 10%。
值得注意的是，1980 年代以前，波克夏股票並未在交易所上市，公開數據有限。
但根據公司自有統計，自 1965 年至 2024 年底，波克夏股票市場價值累計漲幅達 5,502,284%，相較於標普 500（含股息）同期僅上漲 39,054%。
巴菲特離任後的市場焦點
外界普遍關注，波克夏在巴菲特離任後能否延續卓越的投資表現。直到 2025 年最後一天，波克夏 B 股上漲約 11%，而標普 500 漲幅為 17%。
週三（12 月 31 日）盤前交易中，B 股小幅上漲 0.1%，報 504.03 美元，當日收在 502.65 美元。自巴菲特 5 月初宣布卸任以來，波克夏 B 股股價已從約 530 美元的水準下跌。
此外，巴菲特此前也宣布，旗下核心副手、Geico 執行長康布斯（Todd Combs）將加入摩根大通 (JPM-US) 。
《巴倫》在 7 月曾將波克夏列為推薦股票，當時 B 股交易價格約 480 美元。報導指出，考量公司主要業務實力及現金儲備（現已增至 3,810 億美元），其估值仍屬合理。
