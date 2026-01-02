巴菲特掌舵波克夏60年生涯劃下句點！A股B股投資回報一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-02 04:40

巴菲特掌舵波克夏60年生涯劃下句點。(圖：Shutterstock)

根據《巴倫周刊》報導，巴菲特的接任者將是波克夏資深主管阿貝爾（Greg Abel），負責公司非保險業務。巴菲特將繼續擔任董事長及控股股東。

該報指出，波克夏的大部分個人投資者持有 1996 年創立的低投票權 B 股。

根據道瓊市場數據，自創立以來截至週二（12 月 30 日）收盤，波克夏 B 股累計漲幅達 2,071%，同期標普 500 指數僅上漲 968%。

換算下來，波克夏 B 股年均回報率接近 13%，高於標普 500 的年均 9.6%。其中表現最為亮眼的一年是 1998 年，波克夏 B 股的回報率高達 53%。

與此同時，巴菲特本人的持股幾乎完全集中於波克夏 A 股，每股擁有的投票權遠高於 B 股。

追溯到 1976 年，道瓊市場數據可查的第一年，波克夏 A 股累計回報達到 1,094,683%，年均回報率超過 23%。相較之下，同期標普 500 累計漲幅僅 6,472%，年均回報約 10%。

值得注意的是，1980 年代以前，波克夏股票並未在交易所上市，公開數據有限。

但根據公司自有統計，自 1965 年至 2024 年底，波克夏股票市場價值累計漲幅達 5,502,284%，相較於標普 500（含股息）同期僅上漲 39,054%。

巴菲特離任後的市場焦點

外界普遍關注，波克夏在巴菲特離任後能否延續卓越的投資表現。直到 2025 年最後一天，波克夏 B 股上漲約 11%，而標普 500 漲幅為 17%。

週三（12 月 31 日）盤前交易中，B 股小幅上漲 0.1%，報 504.03 美元，當日收在 502.65 美元。自巴菲特 5 月初宣布卸任以來，波克夏 B 股股價已從約 530 美元的水準下跌。