鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 09:20

與之形成鮮明對照的是，60 多家中小企業仍以細分領域優勢尋求赴美融資，而小馬智行、禾賽等企業則加速回歸港股，雙重主要上市漸成主流。這場「退與進」的博弈，折射出中國企業全球化佈局的深層調整與全球資本市場的格局變遷。

吉利上周一 (22 日) 宣布完成對極氪的私有化交易，後者上市首日暴漲 34.57% 的盛況未能延續，7 個月後的低迷股價促使吉利啟動「閃電式整合」。吉利表示，私有化後將強化智慧電動投入，朝向科技引領型車企進化。

京東系的達達集團則演繹了電商生態整合邏輯。今年 2 月京東發起私有化要約，以 5.2 億美元估值收購其全部股權，6 月完成退市。達達公告稱，此舉將助其與京東深化技術、供應鏈協同，角逐上兆人民幣的即時零售市場。

金融壹帳通的下市更具突破性。這家中國平安旗下金融科技公司今年 12 月 1 日同時從紐交所、港交所退市，成為首例雙重主要上市案。控股股東鉑煜有限公司以約 16.9 億港元私有化收購全部股份，退市主因包括股價長期低迷、流動性不足及戰略整合需求。身為中國平安旗下金融科技公司，退市後可望全面融入平安生態，整合資源以提升營運效率，聚焦金融科技服務。

在退市浪潮中，赴美上市通道依然開啟，但呈現顯著結構性變化。根據德勤數據，今年 63 家陸企赴美上市，數量年增 7%，融資卻驟降 41% 至 11.2 億美元，平均募資不足 2000 萬美元。

消費品牌霸王茶姬與生醫藥企業亞盛醫藥成為 2025 年最大 IPO，分別募資 4.11 億與 1.26 億美元。前者藉美股上市推進全球化門市擴張計劃，後者以自主研發的抗癌新藥獲資本追捧，股價較發行價上漲超 60%。

德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人紀文和示警，若那斯達克 2026 年提高上市門檻，中小型企業赴美之路恐將收窄，倒逼融資策略調整。

與此同時，中概股今年回歸明顯升速，港股成為首選目的地。禾賽、小馬智行、文遠知行三家自駕企業於下半年密集完成回港上市，均採用「美股 + 港股」雙重主要模式，其中禾賽 IPO 募資超 5 億美元，創全球光學雷達產業紀錄。

雙重上市模式相較傳統二次上市更具優勢，企業可深度融入港股市場，並預期納入港股通吸引南向資金。

中銀證券分析指出，民營化退市後轉戰港股或 A 股，既能規避美國監理壓力，又可藉助本土市場取得合理估值與多元融資。