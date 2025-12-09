頂尖經濟學家警告：AI借貸規模遠超Y2K時代 恐威脅金融系統

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-09 17:10

穆迪 (Moody"s Analytics) 首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 近日對金融市場發出嚴峻警告，指出人工智慧 (AI) 公司的瘋狂借貸行為，已成為潛在的系統性風險。為了在激烈的 AI 軍備競賽中拔得頭籌，頂尖科技公司今年以來一直在進行大規模借貸。

贊迪強調，目前科技界的整體借貸水準，已經使網路泡沫時期 (Y2K) 科技公司為擴張網路所做的借貸「相形見絀」。

他指出，AI 巨頭在 2025 年透過發行創紀錄的債券，承擔了高水準的債務。這些公司並非只是對現有債務進行再融資，而是積極增加借貸，以爭奪蓬勃發展的 AI 市場份額。贊迪認為，即使將通貨膨脹納入考量，科技業的借貸規模仍創下歷史紀錄。

贊迪認為，這種債務飆升是對更廣泛市場和整體經濟的重大風險，並指出 AI 公司的借貸「應被列入觀察名單，作為對金融系統和更廣泛經濟的潛在威脅」。

驅動這波投資狂熱的原因包括「飛漲的 AI 股價」，以及對資料中心和其他 AI 基礎設施進行的「大規模 (過度) 投資」。贊迪擔心，這背後可能存在被誤導的樂觀情緒。

贊迪的擔憂與其他評論家的看法相似，即對 AI 基礎設施的巨額支出可能難以獲得回報。懷疑論者擔心，即使是產業龍頭公司，AI 的投資回報也是不確定的，其經濟效益隨時可能像 2000 年代初期的網路公司一樣被顛覆。如果公司無法跟上市場預期，可能導致股價下跌，對其他科技股造成負面影響，並動搖整個產業的信心。

更關鍵的是，贊迪警告，如果發生由 AI 驅動的市場事件，其影響將比網路泡沫破裂更廣泛。