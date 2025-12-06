鉅亨網編譯段智恆 2025-12-06 03:00

《路透》周五 (5 日) 報導，Netflix(NFLX-US)宣布以 720 億美元收購華納兄弟探索 (WBD-US) 的影視與串流資產後，華爾街與影視產業意見激烈分歧。多位分析師警告，此交易恐重塑好萊塢權力結構、引發全球反壟斷風暴，甚至可能迫使 HBO 拆分；但亦有投資機構認為，Netflix 取得頂級內容資產將強化其長期競爭力。市場普遍認為，這樁收購不只是一筆交易，而是決定串流產業下一個十年的關鍵事件。

串流戰進入合併時代：Netflix吃下華納兄弟 觀眾代價恐是更高訂閱費(圖：REUTERS/TPG)

Netflix 此次收購涵蓋電視與電影工作室，以及 HBO 與 Max 串流平台，估值約 720 億美元股權價值，含債務約 827 億美元。公司預期可在完成交易第三年達到每年 20 億至 30 億美元成本節省效益。但多位產業人士指出，這項整合將面臨歐美監管機構的巨大阻力。

戲院界憂心：Netflix 不相信院線模式

此次交易引來院線業者強烈不安。歐洲戲院展演協會 (UNIC) 執行長 Laura Houlgatte 警告，華納兄弟探索一旦失去獨立性，「等於讓一間電影工作室消失」，後果將是院線片量減少、收入萎縮、戲院倒閉與相關工作流失。她批評，Netflix 過去一直對院線不抱信心，僅在少數電影為衝擊獎季才短暫上映，幾乎不給戲院合理的獨家放映期，「這比迪士尼併購二十世紀福斯更糟。」

前華納媒體執行長 Jason Kilar 亦在社群平台表示，若目標是減少好萊塢市場競爭，「找不到比把華納兄弟探索賣給 Netflix 更有效的方法。」

反壟斷風險升高：HBO 可能被迫分拆

多位市場觀察人士認為，該收購案恐面臨漫長審查，甚至可能被要求分拆部分資產。例如 MKI Partners 的 David O’Hara 指出，審查過程可能「緩慢且痛苦」，尤其 HBO 內容與 Netflix 差異性不足，若重疊疑慮升高，「可能必須出售 HBO 或部分串流業務，才能換得批准。」

Trade Nation 分析師 David Morrison 則指出，先前競逐華納兄弟探索的派拉蒙 Skydance(PSKY-US) 與康卡斯特 (CMCSA-US) 都可能挑戰競標過程的合法性。

他提醒，Netflix 與華納兄弟探索整合後形成的「大型流媒體壟斷體」，恐壓縮小型製片、擠出獨立創作者，最後由消費者買單，「觀眾可能面臨更高訂閱費。」

市場競爭加劇：Netflix 再進化

多位分析師指出，此交易顯示市場對大型併購審查氛圍較為樂觀，企業即使「被迫賣資產」也願意嘗試。Ameriprise Financial 市場策略長 Anthony Saglimbene 認為，「雙方都預期可能需要出售資產」，但仍相信整體有足夠空間完成交易。

Netflix 也因此獲得強大的內容庫，Running Point Capital Advisors 投資長 Michael Ashley Schulman 指出，Netflix 取得包含《哈利波特》(Harry Potter)、DC、《冰與火之歌》(Game of Thrones) 與部分 HBO 內容，這將使其與迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、派拉蒙之間的競爭更激烈。