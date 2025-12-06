孫正義挺南韓！安謀將打造AI晶片人才培訓中心

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-06 00:00

孫正義挺南韓！安謀將打造「AI晶片人才工廠」(圖：REUTERS/TPG)

金容範指出，南韓雖是全球記憶體強國，但在系統半導體與無晶圓領域仍屬相對薄弱；合作將有助於強化產業鏈完整度，縮小與美國、英國與台灣等晶片設計中心國家的差距。

‌



安謀為英國晶片與軟體企業，以授權晶片架構並透過授權費、權利金獲利，是全球智慧型手機與人工智慧 (AI) 設備核心架構的重要供應商之一。

軟銀創辦人孫正義 (Masayoshi Son) 周五與南韓總統李在明會面時表示，AI 發展正推動晶片需求「劇烈成長」，南韓若要成為 AI 強國，半導體供應鏈與能源系統都需同步升級。

他也再次強調「AI 最終將超越人類智慧」，甚至認為未來的人工超級智慧 (ASI) 將「比人類聰明 1 萬倍」，世界應思考的是與 AI 共存，而非如何控制 AI。

南韓正積極擴大其 AI 戰略版圖。總統李在明近期也與 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman)、輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳等科技巨擘會談。去年 10 月，三星與 SK 海力士已與 OpenAI 簽署合作意向書，計畫為其資料中心提供記憶體支援「Stargate」超級 AI 資料中心計畫，該計畫亦由軟銀與甲骨文 (ORCL-US) 支持。

報導指出，孫正義預計稍後與南韓 SK 集團會長崔泰源會面，討論 AI 與半導體合作。輝達此前也宣布，將向南韓政府與包括三星電子在內的企業供應超過 26 萬顆高階 AI 晶片，用於建構國家級 AI 運算資源。