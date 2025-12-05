華府不買單？川普政府對Netflix併華納「高度疑慮」 交易恐卡關
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》報導指出，美國總統川普政府對 Netflix 提出的 720 億美元收購案抱持「高度疑慮」(Heavy Skepticism) 態度。一名政府高層官員周五 (5 日) 透露，這樁交易恐面臨重大監管風險，政府對其影響「保持高度審慎」。
Netflix(NFLX-US) 稍早宣布，將以現金與股票方式收購華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的影視資產，包括電影工作室與串流服務 HBO Max。然而，該併購案也引發其他競購者強烈反彈。派拉蒙 Skydance(PSKY-US) 此前多次提出收購整個華納兄弟探索公司的方案，並在本周積極遊說華府。
《紐約郵報》指出，派拉蒙 Skydance 執行長 David Ellison 日前在華府與川普政府官員及國會議員會面，要求政府阻止 Netflix 成為併購方；報導也提到，他的父親、甲骨文 (ORCL-US) 董事長艾里森 (Larry Ellison) 與川普關係密切。
《華爾街日報》(WSJ) 進一步披露，派拉蒙在寫給華納兄弟探索公司律師的信件中警告，Netflix 收購案「極可能無法完成」，原因是美國與海外監管機構都可能否決。信件指出，若 Netflix 買下華納影視與串流資產，將「鞏固其全球主導地位，並違反國內與外國競爭法」。
截稿前，Netflix 尚未對政府態度與派拉蒙指控做出正式回應。此交易仍須經過美國與歐洲的反壟斷審查，且華納兄弟探索公司仍須先完成有線電視資產獨立上市後方能交割。
