鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 22:54

《CNBC》報導指出，美國總統川普政府對 Netflix 提出的 720 億美元收購案抱持「高度疑慮」(Heavy Skepticism) 態度。一名政府高層官員周五 (5 日) 透露，這樁交易恐面臨重大監管風險，政府對其影響「保持高度審慎」。

華府不買單？川普政府對Netflix併華納「高度疑慮」 交易恐卡關(圖：REUTERS/TPG)

《紐約郵報》指出，派拉蒙 Skydance 執行長 David Ellison 日前在華府與川普政府官員及國會議員會面，要求政府阻止 Netflix 成為併購方；報導也提到，他的父親、甲骨文 (ORCL-US) 董事長艾里森 (Larry Ellison) 與川普關係密切。

《華爾街日報》(WSJ) 進一步披露，派拉蒙在寫給華納兄弟探索公司律師的信件中警告，Netflix 收購案「極可能無法完成」，原因是美國與海外監管機構都可能否決。信件指出，若 Netflix 買下華納影視與串流資產，將「鞏固其全球主導地位，並違反國內與外國競爭法」。