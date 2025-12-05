鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 22:10

Meta砸錢買新聞授權 AI可引用《CNN》等媒體內容(圖：REUTERS/TPG)

合作伙伴包括《USA Today》母公司 Gannett、《時人雜誌》(People)、《CNN》、《福斯新聞》(Fox News)、《The Daily Caller》、《Washington Examiner》以及法國《世界報》(Le Monde)。這些協議允許 Meta 在其人工智慧 (AI) 聊天工具中即時存取新聞內容，用於回答與時事相關的查詢。

數年前，Meta 一度退出向新聞機構付費的政策，但如今再度啟動授權模式，目的在於強化旗下 AI 聊天工具，讓其在回應新聞類問題時必須擁有可驗證與可靠的實時資訊。Meta 表示，這些新合作與其先前公布、與《路透》簽署的多年度協議相似，合作方將因內容使用而獲得商業補償。

這些 AI 新聞授權協議適用於 Meta 旗下多項平台，包括臉書、Instagram、WhatsApp 與 Messenger。當使用者向 Meta 的 AI 聊天功能詢問與新聞、時事相關的問題時，系統會顯示資訊來源，並提供通往相關新聞網站的連結，讓使用者能直接前往閱讀完整報導。

Meta 表示，未來將陸續加入更多新聞夥伴與主題，並在 AI 產品中開發更豐富的使用場景，提升即時資訊的可用性。

此次合作格外受到關注的原因之一是 Meta 選擇與多家保守派媒體合作，包括福斯新聞、《The Daily Caller》與《Washington Examiner》。Meta 過去曾因顯示新聞排序與推送機制而捲入政治偏見爭議。

2016 年，Facebook 的熱門新聞專區被指控壓制保守派新聞，儘管公司否認相關指控，但該事件導致多年來共和黨人士對 Meta 的持續監督與質疑。2019 年 Facebook 啟動 News Tab 時，也把偏向保守派的《Breitbart》納入來源之一。

目前，儘管 Meta 使用者仍可在平台上分享新聞內容，但新聞不再是 Meta 產品的主要策略方向，尤其以臉書變化最明顯。臉書於 2024 年在美國取消 News Tab，並在 2022 年終止向出版業者支付內容費用的計畫，使新協議更顯得是針對 AI 發展的「功能性合作」而非恢復過去的社群新聞策略。