震撼好萊塢！Netflix獨家洽談收購華納影視資產 傳願付50億美元分手費

2025-12-05

綜合外媒周五 (5 日) 報導，Netflix(NFLX-US) 與華納兄弟探索公司 (WBD-US) 進入獨家收購談判，可能為好萊塢帶來重磅震撼。知情人士透露，Netflix 已提出每股 28 美元的收購報價，並同時保證若監管機構否決交易，願支付 50 億美元分手費。該交易將涵蓋華納的電視與電影工作室，以及 HBO 與 HBO Max 等串流資產，並在完成前先分拆 CNN、TNT、TBS 等有線電視頻道。

華納董事會今年 10 月才正式啟動出售程序，先前曾拒絕派拉蒙 (PSKY-US) 約 600 億美元的整體收購提案，隨後才進入分項資產的正式競標。包括派拉蒙、康卡斯特 (CMCSA-US) 等媒體集團都提出初步報價，但最新消息顯示，Netflix 已在競爭中領先。

Netflix 出手：從串流霸主跨向內容巨擘

Netflix 正積極翻轉其商業架構，由過往依靠訂閱收入與授權內容，轉向掌握完整內容生產與智慧財產權 (IP) 供應鏈。華納擁有全球頂級品牌，包括《哈利波特》(Harry Potter)、《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)、DC 超級英雄等系列，加上 HBO 影視作品如《黑道家族》(The Sopranos)、《白蓮花大飯店》(The White Lotus)，可望讓 Netflix 一舉成為垂直整合 (Vertically Integrated) 媒體巨頭。

交易若完成，Netflix 還將取得加州伯班克大型攝製基地、龐大的電影與影集資料庫，有助降低對外部工作室依賴，並支撐其拓展遊戲、現場娛樂與周邊授權等消費進程。此舉也與 Netflix 認為「串流市場競爭者不僅是迪士尼 (DIS-US) 與派拉蒙，而包括 YouTube 等平台」的論述相呼應，潛在地為其進行監管審查時布下論點。

競爭升溫、好萊塢震盪：監管與公眾反彈升高

華納出售過程已引發爭議。《CNBC》援引派拉蒙律師信函指出，華納的售案程序「存在偏頗與不公平」，疑似刻意偏向 Netflix。派拉蒙更主張，自家提案更有機會獲得全球監管機構的批准，因此應由無利益衝突之董事組成特別委員會重新審議。

監管層面也逐漸升溫。《Variety》報導指，一批影視產業領袖呼籲美國國會介入，警告 Netflix 收購可能導致「好萊塢生態危機」。美國國會議員亦開始施壓，包括共和黨議員伊薩 (Darrell Issa) 與李伊 (Mike Lee) 均對交易表示關切，認為可能傷害消費者利益、削弱內容市場競爭。

此外，若 Netflix 與華納合體，其全球串流訂閱用戶數將總計約 4.5 億，規模遠超其他競爭者，彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 指出此一合併可能觸發重大反壟斷審查，且雖然 Netflix 主張捆綁服務 (Bundling) 將降低消費者成本，監管機構仍可能保持高強度審查。

華納股價受到激勵，周五盤前一度上漲約 3.7%，截稿前翻黑下跌 1.79%，每股暫報 24.10 美元；Netflix 股價則略微下跌約 1.0%。雙方目前均拒絕回應置評。