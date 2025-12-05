鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-05 17:30

比特幣暴跌36%後現轉機！貝萊德曝主權基金逢低加碼 小摩、Ripple分別喊17萬、18萬目標價（圖：Shutterstock）

貝萊德 (BLK-US) 執行長 Larry Fink 日前在 DealBook 活動上透露，一些未具名的主權基金正買進比特幣，並在比特幣價格從高峰下跌時加碼買進。這些基金採取漸進式買入策略，在比特幣價格跌至 8 萬美元區間時進一步增持，旨在建立長期部位。

Fink 也指出，若美國不在數位化和代幣化方面加速投入，將面臨落後於其他國家的風險，並預測未來幾年加密貨幣驅動的代幣化將迎來巨大成長。

摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 也給出了積極預期，該投行策略師團隊預估比特幣在未來 6 至 12 個月內可能會上漲 84%，認為比特幣交易走勢將與黃金類似，經波動性調整後的比特幣與黃金比較指標顯示，比特幣理論價格接近 17 萬美元，未來 6-12 個月上漲空間大。

與此同時，Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 也預估，比特幣 2026 年底有望走漲至 18 萬美元，Solana 基金會主席 Lily Liu 認為，比特幣在 9 萬美元區間仍表現健康，可望突破 10 萬美元，幣安執行長 Richard Teng 也指出，法人機構入場規模持續翻倍，比特幣長期趨勢積極。

不過，比特幣短期內也面臨一些影響因素。一是 Strategy 公司出售比特幣的可能性。該公司最早押注比特幣，加密分析公司 Arkham Intel 估計 Strategy 上月比特幣持股約 43.7 萬枚，低於月初高峰 48.4 萬枚。Strategy 執行長表示，若 mNAV 跌破 1 可能出售比特幣，執行董事長也不再堅稱堅定持有，但小摩策略師指出，該公司近期籌集 14 億美元現金儲備，足以支付股息和利息約兩年，不需要出售比特幣，強制出售可能性「更低」。