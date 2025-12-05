聯準會降息為何救不了美國經濟？答案不在利率

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 21:28

《彭博》周五 (5 日) 報導，市場認為聯準會高機率將在下周再次降息，但效果恐怕不如以往。利率敏感產業如房市，因房價仍在歷史高點附近、民眾又擔心就業前景，降息帶來的好處有限。製造業則因川普關稅政策反覆不定而暫緩投資，這也非降息能解決的問題。

Fed下周預料將再度降息，但政策效果恐大打折扣。(圖:Reuters/TPG)

一般而言，聯準會政策傳導到消費者和企業端需要 18 個月，但在當前環境下，這個時間可能更長。

美國全國互助保險公司 (NMI) 首席經濟學家 Kathy Bostjancic 說：「企業暫停徵才，主要不是因為利率太高，而是對關稅和其他政策變化的不確定性感到擔憂。若這種不確定性持續，政策傳導到經濟的時間會更久。」

信心不足仍讓房屋買家觀望

聯準會自去年高點以來已降息 1.5 個百分點，但車貸、房貸、學貸和信用卡利率的降幅遠不如當初升息時的漲幅，這加劇了買車、買房的負擔問題。

根據美國全國房仲協會 (NAR) 數據，30 年期固定房貸利率 10 月降至一年來最低，帶動房屋銷售和簽約指數上升，房價漲幅也趨緩。但房貸銀行公會首席經濟學家 Michael Fratantoni 指出，許多潛在買家仍在觀望，因為對就業和個人財務感到焦慮，尤其關稅讓部分商品價格居高不下。

Fratantoni 說，消費者信心對購屋市場非常重要，現在即使利率相對低、房源也變多，消費者依舊謹慎。

Fed 內部分歧加深

聯準會官員正試圖平衡兩大目標：降息支撐疲弱的就業，還是壓制通膨維持較高利率。投資人普遍押注下周將再度降息，但決策官員內部分歧嚴重。隨著川普即將宣布聯準會主席鮑爾的繼任人選，這種分歧可能加劇。

目前降息對富人的幫助遠大於一般民眾。股市大漲讓較富裕家庭的退休儲蓄增加、消費意願提高，但中低收入族群卻有越來越多人在車貸和學貸上出現還款困難。

值得注意的是，許多經濟學家仍預期，聯準會在未來一年內將繼續降息。

多數經濟學家仍預期明年將降息 2 次。（圖: 彭博）

製造業資本支出全面暫停

包裝解決方案供應商 Menasha Corporation 執行長 Christopher Drees 樂見降息，但他指出關稅不確定性仍是最大問題。「重點不是有沒有關稅，而是需要明確知道稅率是多少，這樣客戶才有信心投資。」

根據供應管理協會 (ISM) 數據，美國製造業活動已連續九個月萎縮，資本支出幾乎全面暫停。ISM 製造業調查主席 Susan Spence 說，企業當然希望資金成本降低，「但關稅問題籠罩一切。」

一位受訪業者說得更直白：降息不會影響我們的業務，所有資本計畫都暫停，要等到政策明朗、客戶重新下單，才會重新啟動。