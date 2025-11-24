鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 10:10

外媒引述知情人士消息最新報導指出，面對國內通膨高企與最高法院關稅訴訟的不確定性，白宮正悄悄調整關稅策略，川普政府正秘密籌備備用方案，以因應「對等關稅」政策若遭推翻，美國商務部和貿易代表辦公室將改以《貿易法》301 條款和第 122 條加徵關稅。

關稅不確定性加劇！傳川普政府秘密籌備應對「對等關稅」倒台的備用計畫（圖：Shutterstock）

這兩項法律雖同樣賦予總統單方面加稅權力，但存在明顯局限。1974 年上述的 301 條款授權貿易代表調查他國「不合理或不公正貿易做法」並建議總統制裁，第 122 條款則允許美國總統加徵最高 15% 的關稅，但期限僅 150 天。

‌



歷史數據顯示，截至今年 1 月川普上任時，歷屆政府據 301 條款發起超過 130 起調查，其中含 35 起世貿組織成立後的案例，川普曾在首個總統任期內藉此擴大至數位貿易、智慧財產權等領域。

相較之下，目前「對等關稅」實施更靈活、覆蓋範圍更廣，而備用方案不僅推進速度可能更慢，徵收範圍更窄，同樣面臨訴訟風險。

此外，美國已依據《1962 年貿易擴展法》第 232 條對金屬、汽車等行業加稅，9 月也啟動了對機器人、工業機械和醫療器材的新調查，製造業覆蓋率持續擴大。

目前，美國最高法院正受理由小型進口商和民主黨州主導的訴訟，指控川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施的差別化關稅未經國會授權，此前白宮已多次敗訴。

儘管最高法院內的保守派大法官佔多數，但對行政權擴張保持警惕，訴訟結果難料，若川普政府最終敗訴，恐需退還逾 880 億美元已徵收的關稅。