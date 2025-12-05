鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-05 14:20

本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。

日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊（圖：Shutterstock）

《北向財經》報導，在日債暴跌的背後，日相高市早苗成為了最難受的人。她為了上位，承諾大搞貨幣寬鬆和經濟刺激計畫，推動就業回升和薪資上漲，提升日本經濟活力，但這些政策落地的前提是 BOJ 維持低利率。

高市打算大規模增發 11.7 兆國債，但日本債務規模已佔 GDP 的 229%，在全球已開發國家中排名第一，比美國還高一倍，必須保持低利率甚至負利率才能支撐。因此，高市最害怕升息，但 BOJ 看重自身獨立性，並未如她所願。

報導指出，BOJ 選擇此時升息有兩大原因。一是對抗通膨，今年日本物價上漲迅速，10 月核心 CPI 年增 3%，連 50 個月呈現年增表示，食品價格上漲讓民眾痛苦不堪，例如米價年增 40%。

第二大原因是保匯率，高市上台後不斷在台海問題上挑釁中國，導致中日關係緊張，日元兌美元 (USDJPY) 大幅跳水至 157 的低點。市場預期中國可能做空日元，日本是貿易逆差國，日元大幅貶值加劇輸入性通膨，影響高市早苗支持率。

BOJ 啟動升息恐引發高市的執政危機。她靠著畫餅上台，如今承諾的經濟刺激計畫可能夭折，這與 2022 年英國「短命」首相特拉斯衝擊類似。