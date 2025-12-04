日月光中壢廠防火有成 獲全國首家企業永續經營級防火標章殊榮

日月光中壢廠近年積極配合財團法人台灣建築中心，並經由中華產業防災協會的專業輔導，以永續防災為目標，整合建築、消防及職業安全等三大領域，對防火避難、風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。

日月光資深副總沈文智表示，中壢廠時刻要求廠內每一位員工，遵守防火安全的規定與紀律，並養成防火安全的文化與觀念，積極參與防火安全的教育訓練與演練；另一方面也藉由國內外各項發生案例來檢討公司是否還有遺漏或改善進步的空間，同時更引進紅外線熱成像攝影機、以及 AI 影像辨識等高科技輔助，三方面由內而外地來強化本公司的防火安全。