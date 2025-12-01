銅價今再創高！德銀：嚴重供應中斷+行業大整合 2026銅市缺口擴大將持續

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 17:30

倫敦金屬交易所 (LME) 期銅價格周一 (1 日) 延續上周五 (11 月 28 日) 漲勢，在亞洲交易時段持續攀漲逾 0.6% 至每噸 11250 美元之上，上海期交所的銅價更大漲逾 2% 至每股 89100 元以上，盤中刷新歷史新高，主要因為全球銅市正面臨嚴重的供應中斷情形。

根據德意志銀行周日 (11 月 30 日) 發布的產業報告，全球銅市正面臨結構性轉捩點。由於嚴重的供應中斷與行業整合加速，今年礦山供應將出現下滑，2026 年將僅反彈約 1%，市場將步入「明確的赤字狀態」，該投行也因此將 2026 年銅價估值上調至每噸 10600 美元，並預期在 2026 年上半年可能突破 11000 美元大關。

德銀分析師指出，銅市已經進入由激勵性定價主導的新階段，供需失衡正成為推動價格上行的核心動力。除非全球經濟出現嚴重放緩，否則銅價的激勵性定價機制將持續存在，背後有三大長期驅動力：全球電氣化與數位化趨勢加速推進、新銅礦專案審批速度持續低於滿足未來需求所需規模，以及產業整合導致供應集中度提高。

在此背景下，礦業巨頭的策略動向成為市場關注焦點。德銀建議，投資人應密切注意即將舉行的多家企業「資本市場日」活動，特別是嘉能可周三 (3 日) 舉辦的會議，這是該公司自 2022 年以來的首次 CMD，旨在恢復市場對其營運能力的信心。

德銀指出，如果嘉能可能將 2026 年產量指引下調限定​​在銅業務範圍內，同時維持 2027/2028 年復甦目標，並控制資本支出在 600-700 億美元區間，此次更新可能會獲得市場積極反應。

然而，此次活動中「房間裡的大象」無疑是併購話題。嘉能可歷來積極尋求大型交易，德銀認為其管理層對為「合適交易」而分拆部分業務持開放態度。值得關注的是，嘉能可 2026 年預估的即期自由現金流收益率高達 10%，在主要礦商中位居首位，這一指標使其成為極具吸引力的投資標的。

近期有消息稱，嘉能可正洽談出售其 Kazzinc 業務，這進一步加劇了市場對其戰略方向的猜測。

此外，力拓周四 (4 日) 也將舉辦資本市場日，市場普遍預期該公司將把重點放在業務簡化、資本紀律和非核心資產剝離。德銀預估，力拓可能重申每年 1000-1100 億美元的集團資本支出指引，預計在中期內將這一數字降至 1000 億美元以下。同時，力拓可能引入成本目標，並更新出售硼酸鹽和鐵鈦等較小部門的計劃。此次會議也將首次揭露 2026 年產量指引，其中西芒杜計畫的相關計畫受到特別關注，因市場擔憂該計畫恐導致 2025 年供應過剩。

本周礦業活動密集，包括淡水河谷周二 (2 日) 資本市場日，以及 Boliden 周五 (5 日) 的專案與資本支出更新。此外，Anglo Teck 的合併投票定於下周二 (9 日) 舉行，這起事件可能進一步改變產業競爭格局。

基於對產業趨勢的全面分析，德銀將 Anglo Teck、嘉能可和自由港列為首選股，德銀還調整了對基本金屬公司的投資偏好，將 Boliden 評級上調至「買入」，並將 First Quantum 評級下調至「持有」。

德銀也在報告中總結，在電氣化轉型加速的宏觀背景下，銅市結構性短缺問題短期內難以緩解，礦業公司的策略調整與資本配置決策將成為影響投資價值的關鍵因素。