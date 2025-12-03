鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-03 01:30

綜合外媒周二 (2 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS 正加速強化人工智慧 (AI) 運算晶片與伺服器產品線，企圖在快速擴張的 AI 市場中與輝達 (NVDA-US) 與 Google(GOOGL-US)正面競爭。亞馬遜本周宣布最新 AI 加速器 Trainium3 正式上線，並首度揭露將在下一代晶片導入輝達的關鍵連結技術，打造更大規模的 AI 基礎架構。

AI戰火升溫！亞馬遜端出Trainium3全力搶市 挑戰輝達、Google(圖：REUTERS/TPG)

Trainium3 正式導入數據中心 主攻成本與效能優勢

AWS 副總裁 Dave Brown 接受專訪時表示，Trainium3 已於部分數據中心部署，周五 (5 日) 正式開放客戶使用，並將在明年初快速擴大規模。這款晶片的定位是以更低成本、更高能源效率處理大型 AI 模型的運算需求，亞馬遜強調，其「價格性能比」將可吸引需要節省運算預算的企業客戶。

Trainium3 是亞馬遜前代加速器推出後不到一年就更新的新品，更新速度在晶片產業中相當罕見。AWS 工程師曾打趣表示，希望晶片首次啟動時「不要冒煙或起火」，反映開發節奏極快。

然而，業界普遍認為，亞馬遜 AI 晶片仍缺乏輝達相當豐富的軟體工具鏈。部分 AWS 客戶如 Bedrock Robotics 雖使用 AWS 雲端架構，但在模型訓練上仍依賴輝達晶片。該公司技術長 (CTO) 表示，速度與易用性仍是輝達的關鍵優勢。

目前大量 Trainium 晶片主要由 AI 新創 Anthropic 使用。AWS 先前表示，已串接超過 50 萬顆 Trainium 晶片協助 Anthropic 訓練最新模型，年底前更將提升至 100 萬顆規模。不過，除 Anthropic 外，亞馬遜尚未公布更多大型採用案例，使市場持續關注其產品競爭力。

下一代 Trainium4 將採用輝達 NVLink 技術

除 Trainium3 之外，AWS 也宣布下一代晶片 Trainium4 將採用輝達的 NVLink Fusion 技術，藉此提升多晶片協作與傳輸速度。NVLink 是輝達最具戰略價值的技術之一，可在訓練大型 AI 模型時讓數以千計的裝置高速互連。

此合作使 AWS 加入 Intel 與 Qualcomm 行列，成為採用輝達 NVLink 的重要夥伴。輝達執行長黃仁勳表示，AWS 與輝達正「共同打造 AI 工業革命的運算骨幹」。

AWS 表示，NVLink 將讓其為客戶打造更大、更高速的 AI 伺服器群組，並推出名為「AI Factories」的新服務，允許企業在自有數據中心內加速 AI 模型建置，強化性能與部署彈性。

AI 伺服器同步更新 Nova 模型與新工具登場

除了晶片，亞馬遜也在年度 re:Invent 大會上發布新一代 AI 模型 Nova 2，並推出可處理文字、影像、語音與影片輸入的「Omni」版本。亞馬遜強調其 AI 模型的重點仍放在「價格性能比」，即以更低成本提供足夠效能。

此外，AWS 推出「Nova Forge」，讓進階企業客戶可在模型尚未完成訓練時取得中間版本，並搭配自家資料進行微調。Reddit 已開始使用 Nova Forge 建立用於偵測平台違規內容的模型。

在伺服器方面，AWS 宣布推出搭載 Trainium3 的新伺服器，每台配備 144 顆晶片，運算能力較上一代機型提升逾四倍，同時節省 40% 電力。Brown 指出，AWS 將以價格競爭力對抗輝達與其他競爭者，目標是讓客戶相信「Trainium 值得選擇」。