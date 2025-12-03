奧特曼宣布「紅色警戒」！暫緩廣告計畫 全力提升ChatGPT體驗對抗Google

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-03 02:32

綜合外媒報導，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 在內部備忘錄中宣布進入「紅色警戒 (Code Red)」狀態，要求員工優先改善 ChatGPT 體驗，並暫緩廣告整合等其他計畫。此舉正值 Google 推出廣受好評的 Gemini 3 模型後，AI 產業競爭白熱化之際。

奧特曼宣布「紅色警戒」，以應對Google Gemini 3威脅。(圖:Shutterstock)

根據《The Information》和《華爾街日報》報導，奧特曼周一呼籲員工「全力衝刺」提升 ChatGPT 的日常使用體驗，包括改善個人化功能、提供更快速可靠的回應，以及擴大問題解答範圍。

‌



《The Information》指出，奧特曼雖未詳細說明需優先修正的問題，但他近期曾警告員工，Google 在 AI 領域的復甦可能對 OpenAI 造成短期經濟壓力。

Google Gemini 3 掀起產業震撼

此次調整恰逢 Google 上月推出 Gemini 3 模型之際。該模型在多項基準測試中力壓 OpenAI 與 Anthropic 等勁敵，尤其在創意寫作與圖像生成領域備受讚譽。

Salesforce 執行長 Marc Beinoff 在 X 平台上表示：「我每天使用 ChatGPT 已三年，但在 Gemini 3 上體驗兩小時後，我不會再回去了，這個進步太驚人。」就連奧特曼也在 X 上祝賀 Google，稱 Gemini 3「看起來是個出色的模型」。

根據研究機構 Sensor Tower 數據，截至 10 月，Gemini 應用程式月下載量達 7,300 萬次，雖仍低於 ChatGPT 的 9,300 萬次。Google 已在 11 月宣布 Gemini 應用程式用戶達 6.5 億人，而 OpenAI 的 ChatGPT 每周活躍用戶已達 8 億。

廣告計畫暫時擱置

雖然 OpenAI 尚未公開證實備忘錄內容，但 ChatGPT 負責人 Nick Turley 周一晚間在 X 平台發文呼應這個方向，表示公司目前專注於「讓 ChatGPT 更強大、持續成長，並擴大全球使用範圍，同時讓它感覺更直觀和個人化」。

Turley 宣稱 ChatGPT 是「全球第一 AI 助理」，並表示該聊天機器人目前「約占搜尋活動的 10%」，但並未說明這是指全網搜尋或其他範疇。

關於廣告整合計畫，雖然奧特曼 10 月曾表示「目前沒有計畫」在產品中加入廣告，但並未排除未來可能性。

《The Information》報導指出，OpenAI 目前正在測試各種廣告形式，包括線上購物廣告。Turley 今年 8 月接受《The Verge》訪問時也表示，不會「完全排除」廣告，但強調公司需要「非常謹慎和有品味地」處理整合方式。

AI 產業競爭白熱化

這份報導凸顯 AI 開發商之間的競爭已進入白熱化階段，整個產業都在努力向華爾街證明，他們在這項技術上投入的數十億美元終將獲利。

OpenAI 在 10 月推出首款 AI 驅動的網路瀏覽器，直接挑戰 Google。競爭對手 Anthropic 上月也推出新版 AI 模型，專攻自動化寫程式和辦公室任務，進一步加劇與 OpenAI 和 Google 的商業客戶爭奪戰。