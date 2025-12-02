戴爾夫婦捐62.5億美元 為2500萬美國兒童開設投資帳戶
綜合外媒周二 (2 日) 報導，戴爾科技創辦人戴爾 (Michael Dell) 與妻子蘇珊宣布，捐贈 62.5 億美元為 2500 萬名美國兒童開設投資帳戶，創下美國史上最大筆兒童慈善捐款紀錄。
這筆捐款是響應川普政府今年推出的「投資美國」計畫，俗稱「川普帳戶」。根據該計畫，2025 年至 2028 年間出生的美國新生兒，每人可獲聯邦政府 1000 美元開戶金。而戴爾夫婦的捐款則鎖定不符合政府補助資格、2025 年前出生的 10 歲以下兒童，每人提供 250 美元。
根據非營利組織「投資美國」，這筆資金將涵蓋家庭收入中位數 15 萬美元以下地區約 2500 萬名兒童，覆蓋該年齡層約 80% 的美國孩童。
戴爾在受訪時表示：「我們想幫助那些不在政府計畫內的孩子。」他指出，當孩子擁有這類帳戶，他們更有可能完成高中、大學學業、買房、創業，也更不容易入獄。
根據「川普帳戶」規定，家長自 2026 年 7 月 4 日起可為 18 歲以下子女開戶，每年最多存入 5000 美元，雇主也可額外提撥 2500 美元且不計入員工應稅所得。帳戶資金將投入低成本的美股指數基金，免稅增值至孩子滿 18 歲後方可提領，可用於大學學費、購屋頭期款或創業資金，提領時須繳稅。
戴爾深知 1000 美元的力量。他在 LinkedIn 上寫道：「1984 年，我在德州大學宿舍裡用 1000 美元創立了 Dell。」如今戴爾科技 (DELL-US) 市值近 900 億美元，而他本人以 1480 億美元身價名列全球第 11 大富豪。
「投資美國」計畫由矽谷創投家 Brad Gerstner 於 2023 年創立，旨在縮小貧富差距、提升財務素養。Gerstner 表示：「財富差距持續擴大，我們卻沒有具體對策。這將大幅改變那些被遺落者的命運。」
Gerstner 坦言，單靠 250 美元或 1000 美元難以累積可觀財富，但種子資金能鼓勵家長持續投入。他指出，這項立法讓企業與慈善家更容易大規模捐款，戴爾科技已承諾為員工新生兒的帳戶再加碼 1000 美元。
戴爾表示，他已與其他大型慈善家交流，樂觀預期將有更多人響應。「我們希望每個孩子都能看到值得存錢的未來。」他說，「想想這個計畫在 10 年、20 年、30 年後對數百萬兒童產生的複利效果，這正是讓我們興奮的地方。」
