《路透》報導，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將在歐洲大幅下調平台向賣家收取的費用，藉此回應來自 Shein 與 Temu 等超低價電商的激烈競爭。亞馬遜在周二 (2 日) 聲明中表示，此次調降是公司「歷來規模最大的費用下修之一」，首波將聚焦在價格區間較低的大眾服飾商品。

Shein、Temu太便宜？亞馬遜大砍歐洲賣家費迎戰中國對手(圖：REUTERS/TPG)

根據亞馬遜公告，自 12 月 15 日起，平台對賣家在歐洲販售的服飾商品將採取新的費率：售價 15 歐元或 15 英鎊以下的服飾與配件，推薦費 (Referral Fee) 將由 7% 降至 5%；售價介於 15 至 20 歐元或英鎊間的商品，費率則自 15% 大幅降至 10%。

Shein 網站資訊顯示，其在歐盟市場向賣家收取 10% 的推薦費，英國為 12.24%，且新賣家前 30 天免收費。該平台以極低售價快速擴張，在歐洲市場受到年輕族群青睞，常見女裝售價落在 3 歐元的上衣與 8.20 歐元的牛仔褲，也衝擊歐洲傳統快時尚品牌市占。

此外，亞馬遜也表示將自明年 2 月 1 日起，調降家居類商品的賣家費率：單價 20 歐元或英鎊以下的家居商品，推薦費將從 15% 降至 8%，並同步下調寵物服飾、食品雜貨與維他命等類別的費用。

亞馬遜並宣布，將自 12 月 15 日起下調其在德國、法國、義大利、西班牙與英國市場的配送 (Fulfilment) 費，平均調降幅度為每件包裹 0.32 歐元或 0.26 英鎊。

亞馬遜在聲明中指出，隨著營運效率提升，公司得以降低服務成本，並將這些節省的費用回饋給賣家。近年來，Shein 與 Temu 以極低價格銷售服飾、家居與小家電，並打造規模快速擴張的跨境市場，迫使包括亞馬遜在內的既有電商加強競爭策略。