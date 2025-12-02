鉅亨網編譯段智恆 2025-12-02 03:30

《路透》報導，美國液化天然氣 (LNG) 出口在 11 月再創單月歷史新高，連續第二個月刷新紀錄。根據金融資訊公司 LSEG 周一 (12/1) 公布的初步數據，11 月美國出口量達 1,090 萬噸，較 10 月的 1,010 萬噸進一步增加，儘管 11 月天數更短。

冬季需求炸裂！美國11月LNG出口創新高 連兩月破紀錄(圖：REUTERS/TPG)

美國目前是全球最大 LNG 供應國，這波出口激增主要反映降溫天氣提升液化廠運轉效率，以及國內最大供應商維持強勁產出。數據顯示，美國最大出口商 Cheniere Energy(LNG-US) 兩座位於德州的廠房 11 月出貨量提升至 460 萬噸，高於 10 月的 410 萬噸；第二大業者 Venture Global(VG-US) 則維持在 300 萬噸。

美國國家氣象局表示，墨西哥灣沿岸地區 11 月平均氣溫較 10 月低約華氏 8 度 (約攝氏 4.4 度)，有利液化設施以更高效率運作。伴隨出貨量增加，美國 11 月用於液化的天然氣需求也飆升至每日 1,800 億立方英尺，創下歷史新高，並在上周首度突破 1,900 億立方英尺。亨利樞紐天然氣 11 月均價為每百萬英熱單位 (mmBtu)4.47 美元，高於 10 月的 3.36 美元。

在需求來源方面，歐洲依舊是美國 LNG 最大買家。11 月美國出口至歐洲的量達 750 萬噸、占比 70%，略高於 10 月的 69%。土耳其更成為突出的新增買家，11 月接收 12 批、共 90 萬噸的 LNG，相較 10 月僅有 1 批大幅增加。亞洲需求則受到東北亞現貨市場疲弱影響，自 10 月的 196 萬噸降至 175 萬噸，占比 16%。拉丁美洲買氣略增至 66 萬噸，埃及則因國內供應吃緊購入 84 萬噸。

價格方面，歐洲基準荷蘭 TTF 11 月均價為 10.40 美元 / mmBtu，略低於 10 月的 10.88 美元。日本 - 南韓基準 JKM 則小幅上漲至 11.25 美元。