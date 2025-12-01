鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-01 13:32

日本央行總裁植田和男周一 (1 日) 發出了迄今為止最明確的訊號，暗示決策委員會可能很快就會提高利率。

植田發最強升息訊號：日銀將在12月會議「權衡利弊」 日元衝高(圖:shutterstock)

植田在對日本中部名古屋的商業領袖發表演講時，表達了對日本經濟前景的樂觀看法，並指出央行將在下一次政策會議上，「權衡」提高政策利率的「利弊」。市場參與者普遍認為這是一種鷹派的訊號。

由於植田的言論煽動了市場對 12 月採取行動的預期，交易員們迅速調整了押注。根據隔夜掉期指數，在植田周一發言後，市場預計日本央行在本月 (18 日至 19 日) 升息的可能性，已從上周五的約 58% 攀升至約 76%。而市場預期在一月採取行動的可能性則高達約 94%。

野村證券的策略師認為，植田的講話聽起來就像是在為 12 月升息做準備。

升息的背景是持續的通膨以及日元的疲軟。儘管日本央行一再表示不以匯率為目標，但疲軟的日元會推高進口成本，給通膨帶來進一步的上行壓力，也加劇了選民對生活成本的不滿。植田還提到，企業利潤居高不下且勞動力短缺問題更加嚴重，暗示央行正處於應審視企業積極設定薪資行為是否會持續的階段。