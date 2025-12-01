search icon



植田發最強升息訊號：日銀將在12月會議「權衡利弊」 日元衝高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

日本央行總裁植田和男周一 (1 日) 發出了迄今為止最明確的訊號，暗示決策委員會可能很快就會提高利率。

cover image of news article
植田發最強升息訊號：日銀將在12月會議「權衡利弊」 日元衝高(圖:shutterstock)

植田在對日本中部名古屋的商業領袖發表演講時，表達了對日本經濟前景的樂觀看法，並指出央行將在下一次政策會議上，「權衡」提高政策利率的「利弊」。市場參與者普遍認為這是一種鷹派的訊號。


由於植田的言論煽動了市場對 12 月採取行動的預期，交易員們迅速調整了押注。根據隔夜掉期指數，在植田周一發言後，市場預計日本央行在本月 (18 日至 19 日) 升息的可能性，已從上周五的約 58% 攀升至約 76%。而市場預期在一月採取行動的可能性則高達約 94%。

野村證券的策略師認為，植田的講話聽起來就像是在為 12 月升息做準備。

升息的背景是持續的通膨以及日元的疲軟。儘管日本央行一再表示不以匯率為目標，但疲軟的日元會推高進口成本，給通膨帶來進一步的上行壓力，也加劇了選民對生活成本的不滿。植田還提到，企業利潤居高不下且勞動力短缺問題更加嚴重，暗示央行正處於應審視企業積極設定薪資行為是否會持續的階段。

受此消息影響，日元兌美元擴大漲幅，一度上漲 0.4%，達到 155.49 日元兌 1 美元的盤中高點。同時，基準 10 年期日本公債殖利率上漲 4 個基點至 1.84%，達 2008 年 6 月以來最高。

植田解釋說，即便升息，這仍然是在寬鬆的金融條件下，適度地「放鬆油門」，以實現穩定的經濟增長和物價發展，而不是對經濟活動「踩剎車」。然而，有策略師認為，日元若要實現持續復甦，日本央行可能需要提供更強有力的指引。


