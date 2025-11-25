鉅亨網編輯林羿君 2025-11-25 14:34

摩根士丹利 (MS-US) 策略師表示，如果聯準會在美國經濟放緩跡像日益明顯的情況下連續降息，未來幾個月日元 / 美元 (JPYUSD) 兌美元匯率可能升值近 10% 至 140。

把握日元甜甜價！大摩預估：若Fed連續降息 日元下季將升值10%。(圖:shutterstock)

日元兌美元匯率目前已明顯偏離合理價值。策略師 Matthew Hornbach 等人在 23 日發布的報告指出，若匯率關係回歸正常，隨著美國公債殖利率下滑，美元預計將在 2026 年第 1 季走貶。

儘管日元近期表現疲弱，但市場對日元的看多觀點依然存在。主因是投資人擔心首相高市早苗的擴張性支出計畫將惡化日本財政體質，加上對日本央行短期升息的預期降溫，拖累日元走勢。本季日元兌美元已重挫 5.6%，成為 G10 貨幣中表現最差者。

摩根士丹利預估，日元兌美元將在 2026 年第一季升值至約 140，年底再貶至 147。日元在東京時間中午時報 156.67 兌 1 美元。

隨著日元匯率徘徊在 157 附近，投資人正緊盯政府出手干預匯市的風險。財務大臣片山皋月與其他官員近日對日元疲弱表達憂慮，片山更明確指出「干預」是選項之，但她目前的說法對市場影響仍相當有限；而日本經濟大臣城內實本週稍早表示，政府正以高度緊迫感關注匯率走勢，包括投機活動在內。

在利率方面，摩根士丹利預期，日本公債殖利率曲線將在 2026 年第一季出現「牛市陡峭化」，主因是美國經濟放緩，以及日本國內對財政疑慮逐步緩解。