鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-25 19:44

日本將於 28 日公布 10 月全國 CPI 統計，這是今年壓軸的關鍵通膨數據，日本央行總裁植田和男多次強調，若通膨持續高於 2%，將毫不猶豫進入升息周期。機構法人直言，本周五日本 CPI 不再只是單純的數據公布，而是一場可能引爆全球利差交易平倉潮的導火線，日元在 2026 年前突然轉強的概率正以前所未見的速度攀升，要注意連鎖效應恐衝擊全球風險性資產，包括加密貨幣與美股科技類股。

日元弱到頭了？法人：日本CPI開牌恐引爆「閃升潮」 全球風險資產面臨考驗。（圖：shutterstock）

目前市場預估日本核心 CPI 較去年同期成長 3.0%(前值 2.9%)，只要公布結果明顯高於預期，市場對日本央行明年 1 月、甚至今年 12 月升息的預期就會迅速升溫。FXTM 富拓首席中文市場分析師盧曉暘點出，目前影響日元的三大利空因素，正快速轉為利多並同時發酵。

一、美日利差快速縮減：美國聯準會轉鴿，12 月降息概率已從 30% 攀升至 80%，美債殖利率回跌；反觀日本因補充財政預算規模龐大 (2025 年度支出增加 27% 至 17.7 兆日元)，通膨壓力上升，導致日債被拋售，40 年期債息更創下 3.75% 新高，利差優勢正迅速消失。

二、 日本官方干預訊號轉強：財務大臣片山皋月公開表示對日元單邊劇烈貶值震驚且憂慮，強調干預匯市已列入選項。目前美元兌日元仍在 156 至 157 區間，只要重回 160 以上，日本政府出手干預的可能性將大幅提高。

三、套利交易平倉風險升溫：過去一年全球最熱門的套利交易就是借日元買美股或比特幣。如今利差縮減、政府干預可能性上升、加上升息預期三重夾擊，一旦日元急升 (市場稱之為「日元閃升」)，全球套利盤將被迫集中平倉。上周比特幣從 10.9 萬美元急速跌至 8.3 萬美元，全球持有最多比特幣投資的美股上市企業 MSTR 從高位回跌逾 60%，就是市場提前為「日元急彈」踩刹車的前兆。

盧曉暘示警，根據過去經驗，日元急升往往伴隨極端波動與流動性枯竭。2022 年 10 月日元單日暴漲超過 700 點，那斯達克指數當日跌幅超過 4%。若本周五 CPI 超出預期，加上日本官方可能釋出口頭干預甚至進一步採取實質行動，美元兌日元短線急挫 300 至 500 點並非不可能，其連鎖效應將衝擊全球風險性資產。