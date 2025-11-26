日元疲弱蓋過政治壓力 傳日本央行準備推動近期升息
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
消息人士指出，隨著日元大幅貶值的擔憂重現，且要求央行維持低利率的政治壓力逐漸消退，日本央行已重啟此前的「鷹派」表述。日元疲軟已蓋過政治因素的影響，成為驅動近期升息準備的主要動力。
過去一周，日本央行的政策表述重心已從早前對美國經濟的擔憂，轉向日元疲軟引發的通膨風險。官員們的言論旨在提醒市場，12 月升息仍有可能。
包括央行總裁植田和男在內，多位官員近期的言論反映出，央行內部已有更多人認為，日元疲軟已成為一種趨勢，並且可能比以往更顯著地推高通膨。日元兌美元匯率近期已跌至 10 個月低點。
央行內部「鷹派聲音漸強」，許多政策委員會委員認為升息條件已成熟。例如，委員小枝純子上周表示，鑑於物價「相對強勁」，日本央行必須持續提高實際利率。增尾一幸也稱，升息時機「日益臨近」，此番言論曾推動 5 年期日本國債殖利率升至 17 年來新高。
即使是被市場視為委員會中最偏向鴿派的植田，語氣也發生轉變。他於國會表示，日本央行將在未來會議中討論升息的「可行性與時機」。
在政治層面，政策轉向之前，日本首相高市早苗與植田舉行了關鍵會談。此次會談似乎消除了新政府對升息的即時反對意見。隨著日元貶值，日本財務大臣片山皋月也表示，她對日本央行的升息路徑「無特別異議」。
不過，最終的時機仍難下定論。其中一個複雜因素來自美國聯準會。聯準會的利率決議將早於日本央行一周公布，並將影響日元走勢。略占多數的經濟學家預計，日本央行將在 12 月 18 日至 19 日的會議上升息。住友三井信託資產管理公司的高級策略師 Katsutoshi Inadome 指出，日本央行不會公開承認，但升息確實有助於遏制日元貶值。專家強調，日本央行對貨幣政策正常化有著「真實的訴求」。
