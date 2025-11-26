鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-26 20:10

日元疲弱蓋過政治壓力 傳日本央行準備推動近期升息(圖:shutterstock)

‌



包括央行總裁植田和男在內，多位官員近期的言論反映出，央行內部已有更多人認為，日元疲軟已成為一種趨勢，並且可能比以往更顯著地推高通膨。日元兌美元匯率近期已跌至 10 個月低點。

央行內部「鷹派聲音漸強」，許多政策委員會委員認為升息條件已成熟。例如，委員小枝純子上周表示，鑑於物價「相對強勁」，日本央行必須持續提高實際利率。增尾一幸也稱，升息時機「日益臨近」，此番言論曾推動 5 年期日本國債殖利率升至 17 年來新高。

即使是被市場視為委員會中最偏向鴿派的植田，語氣也發生轉變。他於國會表示，日本央行將在未來會議中討論升息的「可行性與時機」。