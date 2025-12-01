AI狂潮引爆記憶體晶片需求！韓半導體出口飆172.6億美元 寫下史上最強11月紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 09:10

受半導體和汽車需求旺盛推動，南韓 11 月出口表現依舊穩健。在全球貿易保護主義浪潮下，這一態勢為決策官員提供了信心支撐。

AI狂潮引爆記憶體需求！韓半導體出口飆172.6億美元 寫下史上最強11月（圖：Shutterstock）

根據南韓產業通商資源部今 (1) 日發佈的數據顯示，經工作日差異調整後，11 月出口額年增 13.3%，10 月年增率則為 14%，未調整的出口額則年增 8.4% 至 610.4 億美元，連 6 月成長且創下歷年同期新高，經修正後的 10 月出口額則為年增 3.5%。

至於進口方面，南韓 11 月進口額年增 1.2% 至 513 億美元，貿易順差達 97 億美元。

今年前 11 月，南韓累計出口額達 6402 億美元，創下同期歷史新高。

總體來看，半導體出口持續引領成長態勢，主要受到 AI 和資料中心領域需求穩定提振，半導體出口年增近 39%，汽車出口也實現近 14% 增長，增幅足以抵消石化等行業帶來的拖累。

南韓半導體上月出口額年增 38.6%，創下 172.6 億美元的歷史新高，主要得益於資料中心對高價值產品的強勁需求，進而推高記憶體晶片價格。此外，汽車出口額成長 13.7% 至 64.1 億美元，主要得益於燃油車和混合動力車的強勁表現。

無線通訊設備上月出口額成長 1.6% 至 17.3 億美元，二次電池出貨量成長 2.2% 至 6.7 億美元。

電氣設備、農水產品及化妝品出口額分別成長 5.2%、3.3% 及 4.3%，來到 12.7 億美元、10.4 億美元及 9.5 億美元。

但由於全球供應過剩，石油產品出口下降 10.3% 至 32.8 億美元，石化產品出口下降 14.1% 至 30.6 億美元。

上述樂觀貿易數據發佈前幾日，南韓央行 (BOK) 決定連四次按兵不動，維持利率在 2.5% 不變，並微調政策聲明，暗示其當前對進一步降息的傾向，已不像此前那般強烈。

BOK 總裁李昌鏞表示，央行董事會對未來經濟前景的看法存在分歧，3 名成員支持進一步寬鬆，另 3 名則認為短期內應維持當前利率水準。