連6日走漲！銀價今早續揚1.5%再創史高 專家：四大引擎全開 助白銀再度瘋漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-01 12:46

白銀價格周一 (1 日) 再度飆升至歷史新高，延續前一交易日近 6% 漲幅且連 6 日攀漲，此前受芝加哥商品交易所 (CME) 交易中斷事件，以及供應持續緊張與美國降息預期升溫的影響，銀價一路走漲。

上周五 (11 月 28 日)，國際白銀價格迎來里程碑時刻，COMEX 白銀期貨盤中漲高至每盎司 57.245 美元，刷新歷史紀錄，周線漲幅高達 13%，倫敦現貨白銀 (XAGUSDOZ) 同步突破 56.5 美元大關，單日漲幅超過 4%

白銀現貨價格今日早上一度攀漲約 1.5% 至每盎司 57.86 美元，打破上周五創下的高點。從今年內行情軌跡來看，白銀牛市行情脈絡清晰且極具爆發力。

自上月起，白銀重拾漲勢，從每盎司 48 美元一路震盪走高，先是再度突破 50 美元並觸及 54.394 美元後短暫整理後於，到了上周五又強漲逾 6%，創每盎司 56.533 美元的歷史新高，至此今年累計上漲 95.24%，居所有貴金屬之冠，從「黃金配角」轉變為「漲勢主角」。

近期銀價漲勢凌厲，主要得益於全球市場供應緊張擔憂的再度升溫。儘管有創紀錄規模的白銀流入倫敦市場，緩解了歷史性供應短缺壓力，但 1 個月期白銀拆借成本仍維持高位。倫敦金屬交易所數據顯示，其他交易樞紐也面臨供應壓力，上海期交所指定倉庫白銀庫存近期亦跌至近十年最低水準。

市場方面，受美國勞動市場持續疲軟以及聯準會 (Fed) 官員一系列鴿派言論影響，市場完全消化 Fed 在 12 月降息 1 碼的預期。美國政府六週停擺導致延遲發布的經濟數據，進一步支撐了寬鬆預期——降息通常有利於無收益屬性的貴金屬資產。

此外，根據世界黃金協會數據，上周五全球黃金 ETF 單日淨流入 18.6 億美元，創今年以來單日最高紀錄，白銀 ETF 淨流入規模也達到 3.2 億美元。避險資金的快速湧入是推動價格短期跳漲的重要推手，尤其是白銀兼具貴金屬屬性與工業屬性，漲幅往往大於黃金。

工業需求的復甦進一步支撐白銀價格。作為重要的工業金屬，白銀在太陽能、新能源汽車等領域的應用需求持續成長。根據光電產業協會預測，今年全球光電裝置容量將突破 400GW，帶動白銀需求成長 15，新能源汽車領域的白銀消耗量也將年增 20%。

展望中長期走勢，中信證券首席經濟學家明明認為，隨著投資人對 Fed 貨幣政策寬鬆預期的定價逐漸充分，銀價進一步上漲需更多催化因素，必須重點關注 Fed 貨幣政策調整、美國勞動力市場改善等風險訊號。

蘇商銀行特約研究員武澤偉預測，結合當前宏觀環境，白銀的中長期上漲趨勢有望持續數年，這一判斷基於 Fed 寬鬆預期下的實質利率下行、美元可能走弱以及工業需求復甦的綜合支撐，但武澤偉同時提醒，投資人必須警惕短期回檔風險，主要風險訊號包括倫敦市場流動性緩解導致現貨溢價下降、Fed 政策立場轉向鷹派、物價漲幅過大後投機資金獲利了結。