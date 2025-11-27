鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-27 15:20

日本央行審議委員野口旭 (Asahi Noguchi) 周四 (27 日) 在日本西南部大分縣，向當地企業界發表了整體中性的講話。此番言論有效地避免了進一步助長市場對於 12 月份升息的預期。

日銀官員野口旭發表中性言論 打壓市場升息預期(圖:shutterstock)

野口旭的最新評論顯示，相較於他 9 月份曾發表調整利率必要性更高的鷹派措辭，已有所軟化。

野口旭強調，央行有必要謹慎審視各類經濟傳導渠道最終如何影響經濟活動和物價，並在「正確時機」適時運用利率工具，以調整貨幣寬鬆的程度。

他認為，最現實的政策路徑，是先設定一個大致的中性利率區間作為基準，然後「逐步、小幅提高利率」，並密切關注其對經濟和物價的影響。他將此視為日本央行應當採取的「穩健、循序漸進的政策調整方式」。

這位前經濟學教授主張，升息步調必須拿捏得「既不快也不慢」。野口警告，如果升息速度太快，可能會損害企業的薪資上漲動能，並使實現央行設定的 2% 通膨目標更難達成。然而，升息太慢則有風險破壞經濟活動和物價的穩定。

此外，野口旭也對日元近期的持續疲軟表達關切，日元近期已跌至兌美元 10 個月低點附近。他指出，日元貶值雖然在過去日本通縮時期曾有助益，但隨著經濟接近充分就業，其正面效應將消退，最終只會被單純推高通膨的負面影響所取代。