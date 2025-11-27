鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 13:20

印度兩大股市基準指數 Nifty 50 與孟買敏感指數 (BSE Sensex) 今(27)日開盤創歷史新高，為印度股市注入強勁信心，其中 Nifty 50 指數開盤漲高至 0.39%，觸及 26306.95 點歷史高點，突破去年 9 月 26277.35 點歷史高點，孟買敏感指數也漲高至 0.49% 至 86026.18 點，再創歷史新高。

經濟成長樂觀+估值回落！印度股市睽違14月再創史高 小摩：降息、減稅若上路 明年衝3萬點（圖：Shutterstock）

推動此次印度股市上漲的因素是多方面的。市場對企業獲利復甦的預期是重要支撐之一。印度 UTI 共同基金基金經理 Amit Premchandani 說：「9 月為止季度的企業獲利復甦的早期跡象，以及對 2026 財年下半年獲利進一步改善的預期，已為市場建構積極向好的觀點。

目前，印度企業獲利迎來一年多來最強勁的復甦態勢，市場預期溫和通膨、近期減稅政策及較低借貸成本將推動消費全面反彈，券商對印度企業獲利成長的態度已轉向樂觀。

經濟韌性也為股市上漲提供了堅實基礎。作為亞洲第三大經濟體，印度 GDP 在 9 月為止一季成長率預計接近 7%，在明年 3 月為止的當前財年內，印度經濟成長率料將達到 6.8%。

摩根大通 (下稱小摩) 周三 (26 日) 出具研究報告指出，若降息、減稅政策落地，Nifty 50 預計在 2026 年底衝上 30000 點。小摩還預估印度央行 (RBI) 下月將再度降息 1 碼，近期減稅措施已開始提振消費、企業債增長和汽車銷售，這些因素將共同推動印度國內需求增長，進而推動 Nifty 50 指數在明年底攀升至 30000 點，較當前水位上漲約 15%。

貨幣和財政政策成為股市上漲的關鍵驅動力。小摩分析師認為，近期減稅導致的通膨下降和 RBI 大幅降息將提振印度國內需求，RBI 下月若再次降息 25 個基點，將放大減稅措施對消費的正面影響。

雖然目前印度股市估值相對其他新興市場仍處於溢價水平，但經過 14 個月表現不佳後，估值已降至長期平均以下，穩健的財政和貨幣政策將為市場提供有力支撐。

此外，貿易關係改善也可望提振市場信心。小摩分析師認為，美印貿易協定達成機率很高，若美國取消對印度徵收的 25% 額外關稅，將增強投資者信心，吸引外資流入，支撐盧比匯率，並有助於 IT 和製藥類股反彈，對出口導向產業尤其是一大利多。