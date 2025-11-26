華爾街日報：砸錢未必有用！從英特爾前例看AI投資風險

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 21:53

《華爾街日報》周三 (26 日) 報導，最近，科技業最流行一句話是：在 AI 晶片和運算設備上投資太少，比投資太多更危險。但英特爾 (INTC-US) 因擴廠投資失利陷入財務困境的例子，讓投資人開始質疑科技業「寧可多花也不能少投資」的 AI 支出邏輯是否存在風險。

投資人開始擔心積極的AI投資是否能獲得回報。(圖:Reuters/TPG)

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 最近說，選擇只有兩個：過度投資 AI 會賠錢，投資不足會錯失營收。Meta(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 上月在財報會議也說，AI 能帶來營收成長，「我們要確保投資不會不夠」。

但投資人開始懷疑這套說法，擔心支出熱潮可能吹出泡沫。因為投資太多確實很危險，英特爾就是例子。

英特爾豪賭擴廠計畫失利

2021 年，在先進製程上落後的英特爾找來季辛格 (Pat Gelsinger) 當執行長力圖翻身。他的策略是超車對手，同時成為頂尖晶圓代工廠，要達成目標，就得大舉擴充產能。

問題是晶片廠動輒數百億美元，興建要好幾年。英特爾得先砸錢蓋廠，才能等到回收。如果等需求出現才動工，商機早就沒了。現在的 AI 業者也面臨同樣處境：不能等市場證明有商機才投資。

英特爾決定衝了。當時財務狀況不錯，資產負債表健康，前一年自由現金流超過 210 億美元。資本支出從 2020 年的約 140 億美元，跳升到 2022 年的 250 億美元。

「我們正在過度投資。」季辛格 2021 年底在瑞士信貸會議上說，這是「刻意的決定，目標是搶回領先地位」。以當時情況來看，這決定或許沒錯。但技術出問題加上晶片市場變化，幾年內計畫就走樣了。

市值剩輝達的 26 分之 1

結果一敗塗地。製造計畫停擺或取消，公司不斷燒錢，過去 14 季只有 3 季自由現金流是正的。英特爾開始賣資產籌錢，出售自駕車公司 Mobileye 部分股權，並將可程式化晶片業務大半賣給私募基金 Silver Lake。公司裁掉數千人、停發股利，季辛格下台。英特爾現在可能要拆分才有救。

該公司股價暴跌後，美國政府在今年 8 月入股 10%。股價短暫回升，但公司目前市值約 1710 億美元，只有 AI 晶片龍頭輝達的 1/26。但在五年前英特爾市值還比輝達高。

如果需求沒有如預期出現，大砸錢投資 AI 的公司可能遇到類似、甚至更慘的狀況。AI 資料中心的大筆投資可能變得不划算，成為科技公司未來幾年的包袱。如果對 AI 資產和合約的價值判斷改變，資產減損跑不掉，很多新創公司也會倒閉。

不過英特爾的經驗也顯示，公司可以撐過過度投資時期。雖然英特爾元氣大傷，但還沒破產。

大型科技公司財務相對穩健