鉅亨網新聞中心 2026-01-08 19:20

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的市值周三 (7 日) 超越蘋果 (AAPL-US)，成功躍居全球市值第二高的公司。這是 Alphabet 自 2019 年 1 月以來首次超越蘋果，也是約 8 年以來，再度晉升美國市值第二。

靠AI逆轉頹勢 Google母公司市值超越蘋果 重奪全球第二(圖:shutterstock)

根據周三收盤市值，Alphabet 約為 3.885 兆美元，略高於蘋果的 3.846 兆美元。雖然 Alphabet 已重奪全球第二寶座，但輝達 (NVDA-US) 依然以 4.595 兆市值遙遙領先，穩居全球第一。

(來源: companiesmarketcap.com)

市場普遍將此次市值反超，歸因於兩家公司在人工智慧 (AI) 時代採取的不同策略和所展現出的前景。資本市場正以真金白銀投票，認為在 AI 定義的未來中，Alphabet 顯然比蘋果更具想像力。

Alphabet：AI 勢頭兇猛 股價表現亮眼

Alphabet 在 AI 領域的強勁表現，證明它已經徹底追趕上 OpenAI，讓投資人信心大增。最新的 2026 年首個全球人工智慧追蹤報告顯示，Google 的 Gemini 勢頭兇猛，市場份額已超過 20%，而領先者 ChatGPT 則開始狂跌，跌破了 65% 大關。外媒紛紛發文點讚 Google，OpenAI 無奈響起紅色警報。

Alphabet 股價自去年夏末以來持續走高。2025 年，Google 股價累積上漲了 65%，成為大型科技股中表現最好的公司之一。過去一年，Alphabet 股價激增了 66%。

投資人對於 Alphabet 的期待，還包括其在 AI 平台市場的主導地位、發布第七代 TPU「Ironwood」以挑戰輝達的 AI 運算市場，以及執行長強調其雲端業務中大規模合約數量大增，暗示 AI 基礎設施需求正在轉化為實際銷售。此外，一名聯邦法官對 Google 在搜索業務中的壟斷裁決僅施加了相對較輕的處罰，也大大緩解了市場的擔憂情緒。

蘋果：AI 不確定性抑制股價

相比之下，蘋果的股價表現則明顯遜色。蘋果在 AI 競爭中被評估為存在感較低，其股價今年以來已下跌 4%。去年全年，蘋果股價僅上漲了 9%，甚至沒有達到標普 500 指數的漲幅 (16.4%)。

市場擔憂，蘋果在 AI 競賽中落後於競爭對手。原本計畫發布的下一代 Siri AI 助手已延後時程，目前規畫在 2026 年才會推出更個人化的「新 Siri」。這種核心 AI 功能的不確定性，正在抑制投資人情緒。