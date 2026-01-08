鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-08 06:49

Alphabet 市值週三 (7 日) 正式超越蘋果，成為僅次於輝達的全球第二大市值公司，這也是 Alphabet 自 2019 年以來首次在市值排名高於蘋果，凸顯兩大科技巨頭在人工智慧 (AI) 布局上的分歧。

Alphabet 週三 收盤市值達 3.88 兆美元，超過蘋果的 3.84 兆美元，為七年來首見。當日 Alphabet 股價上漲逾 2%，收在 322.03 美元；蘋果股價則持續承壓，過去五個交易日累計下跌超過 4%。

市值順位反轉反映投資人對兩家公司人工智慧發展路徑的不同期待。

Alphabet 在 2025 年被視為華爾街表現最強大的科技公司之一，成功完成 AI 策略回歸並展現明確成果。

去年 11 月，Alphabet 發表第七代自研張量處理器 Ironwood，被視為可與輝達產品競逐的替代方案；12 月，Google 推出新一代大型語言模型 Gemini 3，市場反應熱烈，進一步強化其在 AI 領域的競爭地位。

在多項利多推動下，Alphabet 股價 2025 年全年大獲全勝，股價飆高 65%，創下自 2009 年、金融危機後股價翻倍以來的最大年漲幅。

Alphabet 執行長皮查多次強調，公司正積極回應市場對人工智慧的龐大需求。

他在去年 10 月的財報電話會議中指出，Google 雲端業務於 2025 年前三季簽下的單筆金額超過 10 億美元的合約數量，已超越前兩年合計，顯示企業客戶對 AI 與雲端服務需求快速升溫。

相較之下，蘋果在本波 AI 競賽中的存在感相對有限，去年漲幅僅 9%，表現遜於大盤。

自 2022 年底 OpenAI 推出 ChatGPT 引爆產業競逐以來，蘋果在生成式 AI 領域的布局進展較慢。原訂於去年推出的新一代 Siri 人工智慧助理最終延後，蘋果目前承諾將於 2026 年推出主打高度個人化的新版本 Siri。