鉅亨網編譯段智恆 2025-11-25 02:00

根據外媒報導，美國總統川普與中國國家主席習近平於周一 (24 日) 通話，雙方重申雙邊合作與維持兩國關係的互動節奏，而敏感的「台灣議題」再度成為對話焦點。通話內容同時引發外界關注川普政府是否可能調整美國長期以來的「戰略模糊」政策。

美中通話又提台灣！北京強調「回歸中國」 川普仍採模糊戰略(圖:Reuters/TPG)

這是兩位領導人自上月在韓國亞太經合會 (APEC) 峰會場邊會談後，再度就雙邊議題展開深入通話。當時雙方達成「關稅休戰」，試圖為惡化的貿易緊張情勢降溫。此次通話，正值日本加速在區域強化軍事布局，包括決定在距離台灣不到 70 英里的離島部署中程飛彈，使台海周邊地緣政治風險升溫。

‌



習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序一部分

根據中國官媒《新華社》報導，習近平向川普通話時表示，雙方應維持上次會晤後的互動節奏，並強調「台灣回到中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」，顯示北京在台海立場上的一貫強硬態度。

川普政府迄今對台灣議題的公開發言相對節制，外界普遍認為川普仍維持華府歷來的「戰略模糊」，在「是否會介入台海衝突」這個核心問題上保持刻意不表態的傳統。相關分析認為，這種模糊性本身正是政策用意的一部分。

然而，美國智庫與學界近期接連提出評論，指向川普政府可能正在重新評估台灣在美國戰略中的重要性。《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)與華府智庫昆西研究所 (Quincy Institute) 的分析指出，隨著美中整體緊張升溫，「戰略模糊」能否持續達到嚇阻效果已受到質疑。

昆西研究所的研究員 Michael Swaine 更主張，台灣並不足以構成美國應該為其與中國開戰的「重大國家利益」。他建議華府應開始「走出戰略模糊」，在支持台灣的同時，也明確排除軍事介入的可能性，以降低衝突風險。

美方研究報告引發台海議論 川普態度持續被外界解讀

《日經亞洲》與跨海兩岸媒體近日熱議另一份引起關注的蘭德公司 (RAND) 智庫研究報告。該報告建議，美國可藉由讓北京誤以為美方認同「緩慢推動統一進程」，藉此延長當前台海現狀，避免北京以更激進方式處理兩岸問題。報告內容雖非主張台灣應被中國統一，但部分語句在兩岸輿論中引起誤解與激烈討論。

外界普遍認為，川普對台灣議題採取的「語意模糊、態度保留」策略，使觀察者只能透過武器售台等行為推估華府立場。儘管川普在公開場合少談台灣，但其政府近月仍批准對台軍售案，被視為維持既有安全承諾的象徵。