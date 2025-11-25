中日航線大面積停售！在日中文導遊：下個月要帶的大陸團都取消了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-25 04:30

航班管家的最新監測數據，截至周一（24 日）10 點，中日航線已有 12 條航線取消所有航班。

（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，上述 12 條航線原本的計畫航班量比較少，因此全部取消，更多中日航線則在陸續減班或停售。

比如國航就將上海浦東 - 大阪關西航線自 11 月 30 日起由每周 21 班減至每周 16 班；東航北京大興 - 大阪關西航線每周 14 班中的 6 班取消，武漢 - 大阪關西航線每周 7 班中的 3 班取消；首都航空杭州 - 大阪關西 12 月 14-23 日每周 3 班關閉預訂；天津航空天津 - 大阪關西每周 7 班中有 4 班停售。

航旅縱橫的大數據顯示，11 月 24 日到 12 月 31 日中國到日本的計畫航班量取消量較上月同期激增約 56%。

航班管家的數據則顯示，未來一周赴日計畫航班取消率將在 11 月 27 日達到 21.6%，為一個月以來最高值。

計畫航班量 TOP20 航線中，取消率靠前的航線有天津濱海 - 關西國際（65.0%）、南京祿口 - 關西國際（59.4%）、廣州白雲 - 關西國際（31.3%）、上海浦東 - 關西國際（30.1%）、無錫碩放 - 關西國際（28.6%）。

隨著赴日遊客減少，在日本經營旅遊酒店的業者也開始面臨越來越大的壓力。

「現在原本是一年裡最忙的時節，但我已接到通知，下個月要接待的兩個大陸團全都取消了。」在日本四國地區擔任中文導遊的周女士說，最近幾天她與同行見面交流最多的就是「各自的中國團怎麼樣了」，原本以為會在紅葉季賺到更多，現在卻充滿了不確定。

以往周女士帶的旅遊團主要來自中國大陸和台灣，其中大陸的遊客以老人為主，也有小型高端定制團。

「現在已經感受到來自大陸的旅遊團地接需求在減少，而由於臨時取消飛日本的乘客很多是自由行，酒店遭遇的取消更多。」