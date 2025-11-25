鉅亨網編譯段智恆 2025-11-25 00:00

特斯拉 (TSLA-US) 與負責歐洲車輛核准作業的荷蘭監管機構 RDW 近日出現資訊不一致的情況。RDW 周一 (24 日) 公開否認特斯拉日前在執行長馬斯克旗下社群平台 X 上所發布的內容，針對該公司全自動駕駛系統 (Full Self-Driving, FSD) 在歐洲的核准進度作澄清。

特斯拉稱FSD將在歐洲獲准？荷蘭監管機構急澄清：沒這回事(圖:Reuters/TPG)

特斯拉周日在 X 發文稱，RDW 是其 FSD 取得歐洲核准的「主要途徑」，並表示該機構「已承諾在 2026 年 2 月授予荷蘭全國性核准」。這項說法立即遭 RDW 反駁，該機構在網站上發布聲明指出，目前僅與特斯拉排定一項時程，讓特斯拉能在 2026 年 2 月示範 FSD 技術，並未承諾屆時一定會批准。

‌



RDW 強調，不會對外透露車廠正在進行的申請細節，因為相關內容屬於商業敏感資訊。聲明提到，特斯拉與監管機構雙方都了解，要在明年 2 月做成決定仍需達成許多條件，但能否如期完成，目前尚未確定。

RDW 也對特斯拉在 X 上鼓勵粉絲向機構表達感謝一事表示不滿。特斯拉在貼文中附上 RDW 的聯絡頁面連結，暗示監管單位已接近核准決定。RDW 表示，感謝已來信的民眾，但呼籲外界不要再聯絡該機構，強調此舉只會占用客服時間，且「不會對核准時程產生任何影響」。該機構重申，道路安全仍是首要考量，只有當系統的安全性獲得充分證明後，才可能授予批准。

馬斯克過去多次對 FSD 在歐洲卡關表達不滿，本月稍早的年度股東大會上也再度批評核准程序冗長。特斯拉近期更新了 FSD 安全數據的公開頁面，但該數據的比較方法與統計基準長期備受專家質疑。