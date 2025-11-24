鉅亨網編譯段智恆 2025-11-24 22:00

美國參議員霍利 (Josh Hawley) 與布魯門塔 (Richard Blumenthal) 致函聯邦貿易委員會 (FTC) 與美國證券交易委員會 (SEC)，要求兩大監管機構對 Meta Platforms 展開調查。兩位議員引用《路透》近日揭露的文件指出，Meta(META-US) 從臉書與 Instagram 上涉及詐騙或違禁品的廣告獲取可觀收入，可能違反監管規範。

Meta遭指從詐騙廣告獲利逾百億美元？美參議員敦促FTC、SEC展開調查(圖：REUTERS/TPG)

美參議員促查 Meta 詐騙廣告收入來源

霍利與布魯門塔在信中表示，若《路透》報導內容屬實，「FTC 與 SEC 應立即展開調查，並在必要時採取強力執法行動」，包括追討 Meta 相關盈利、祭出罰款，並要求該公司停止刊登相關廣告。

《路透》本月稍早報導，多份 Meta 的 2024 年內部文件顯示，Meta 當年預期約 10% 營收、約 160 億美元，來自非法或違規廣告。其中一份文件更提到，Meta 每六個月從「高風險詐騙廣告」獲得約 35 億美元收入。另有文件指出，Meta 的反詐騙政策實際上並未適用於大量被員工與監管機關認為「違反規範精神」的廣告。

Meta 對此表示，公司過去 18 個月已將用戶回報的詐騙案例減少 58%。Meta 發言人 Andy Stone 則稱兩位議員的指控「誇大且錯誤」，並強調公司「積極打擊詐騙與不實廣告，因為平台使用者、合法廣告主與 Meta 自身都不希望看到此類內容」。

兩位跨黨派參議員對 Meta 的解釋不以為然，並以 Meta 公開的廣告資料庫「Ad Library」為例指出，只需進行短暫檢視，就能發現明顯涉及非法賭博、付款詐騙、加密貨幣詐騙、AI 深偽色情服務，甚至詐稱提供聯邦補助的廣告仍在刊登。

文件指 Meta 涉美國詐騙量「三分之一」 議員批削減安全人力

兩位議員引用《路透》報導指出，Meta 自身估算其平台涉及全美三分之一的詐騙案件，而 FTC 估計美國民眾去年因詐騙損失高達 1,583 億美元。若以 Meta 內部估計推算，「Meta 平台可能涉及逾 500 億美元的消費者損失」。

信中指控，Meta「明知大量詐騙廣告的存在，卻仍選擇接受並從中獲利」，甚至大幅削減平台安全審查人力，其中包括 FTC 要求的政策審查團隊，卻在同一時間投入巨額資金發展生成式人工智慧 (AI)。

霍利與布魯門塔特別對冒充美國政府或政治人物的深偽廣告提出警告。他們舉例指出，近期曾出現一支假廣告，聲稱美國總統川普向領取食物補助的低收入家庭發放 1,000 美元援助金。信中寫道：「即使 Meta 已收到關於深偽政治人物廣告的警告，平台仍持續刊登此類欺騙性內容。」

議員們也指出，這些詐騙廣告背後的收益常流向來自中國、斯里蘭卡、越南與菲律賓的跨國網路犯罪集團，使問題更具跨境性與政策風險。