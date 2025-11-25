川普急了！憂物價民怨衝擊明年期中選舉 史無前例提前親自操盤

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-25 00:38

根據《路透》周一 (24 日) 報導，儘管名字不在選票上，美國總統川普正以前所未見的速度投入 2026 年期中選舉。目的是保住共和黨國會優勢，並建立彈劾防火牆，他不僅親自勸退黨內初選競爭，更在 11 月選舉受挫後下令全黨主打「生活負擔得起」議題。

川普打破慣例，提前一年半親自介入2026年期中選舉佈局。(圖:Reuters/TPG)

據 9 位參與選舉策略的共和黨人士透露，川普正親自致電候選人、提前背書、制定策略，並強力推動經濟訊息，試圖確保國會控制權繼續掌握在共和黨手中。

早在今年夏天，距離 2026 年選舉日還有 18 個月時，川普就已敦促有意角逐參議員或州長的共和黨眾議員轉而尋求連任，以避免黨內初選內耗。前柯林頓政府白宮資深顧問 Bill Galston 表示，總統通常是在競選季後期才會被推上火線。那麼早開始佈局並不尋常。

地方選舉失利敲響警鐘

川普的急迫感在 11 月 4 日州與地方選舉後急劇升高，當時民調顯示選民因生活成本上升而懲罰共和黨。

一位白宮官員透露，在投票結束後的多次會議中，川普憤怒地告訴幕僚，共和黨必須掌握「生活負擔得起」的話語權。他提醒幕僚，自己重返白宮是承諾要對抗通膨，不應在此議題上讓步給民主黨。

支持率跌至今年新低

近幾周，川普的民調數字下滑，部分原因是選民對他處理經濟的方式不滿。根據 11 月 18 日發布的路透 / 益普索 (Reuters/Ipsos) 民調，他的支持率跌至 38%，創下今年新低。

「現實是，當總統不受歡迎時，他會讓自己的政黨失去席次。」曾批評川普的共和黨策略師 Doug Heye 說。

事實上，川普上周也在其對共和黨國會議員的影響力上受到現實考驗。在支持者和眾議院共和黨人的反彈後，他被迫撤回反對公布司法部有關已故性犯罪者愛潑斯坦 (Jeffrey Epstein) 檔案的立場。

押寶減稅政策

川普希望黨內候選人以他的減稅方案《大而美法案》為競選主軸。據 6 位共和黨人士透露，這項由共和黨控制的國會於 7 月通過的法案，目標是讓選民明白，他們明年 4 月報稅後將獲得更多退稅，抵銷物價上漲帶來的焦慮。

根據華盛頓無黨派非營利組織稅務基金會分析，2026 年每位納稅人的平均減稅額將達 3,752 美元。不過，維吉尼亞大學政治中心的無黨派選舉分析師 Kyle Kondik 表示，減稅可能不會是共和黨的致勝議題。「減稅不一定意味著物價更低。人們對經濟非常悲觀。」Kondik 說。

建立彈劾防火牆

另一位白宮助理表示，對川普而言，讓共和黨在明年 11 月繼續掌控國會也關乎自保。共和黨在眾議院和參議院都只有微弱多數。若失去任何一個議院，民主黨很可能在川普任期最後兩年阻撓他的大部分議程。

失去眾議院控制權也將使民主黨有權第三次彈劾川普。眾議院民主黨在川普 2017 至 2021 年任期內兩次彈劾他，但兩次參議院都沒有投票將他免職。

「這既關乎他本人，也關乎黨的未來，」一位專注參議院選舉的共和黨人士說，「參議院是阻止對總統發動彈劾攻擊的最後一道防線。」

川普今年夏天曾與三位共和黨眾議員對話，鼓勵他們放棄競選更高職位改為尋求連任，以降低民主黨接管眾議院的風險。三人隨後都宣布競選連任。川普已背書至少 16 名參議員候選人及 47 名眾議員候選人，在距離選舉還這麼久的時間點，這個數字相當不尋常。