鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 04:40

仍在為聯邦政府停擺「勝利」慶祝的美國共和黨人，正逐漸陷入一場始料未及的醫保「後遺症」，這場圍繞平價醫改補貼的政治博弈，恐將成為顛覆川普政府權力平衡的關鍵變數。

共和黨剛慶停擺勝利 醫保炸彈就炸了！專家：拒延醫保補貼恐成明年大選「送分題」（圖：Shutterstock）

為重啟聯邦政府，共和黨領袖斷然拒絕了民主黨「保護歐巴馬醫改到期補助」的條件，此舉雖為政府節省了數十億美元開支，也契合共和黨長期廢除該醫保項目的目標，不過卻埋下了民生隱患。

‌



專家指出，明年初數百萬美國人將面臨醫保保費激增，這一問題正迅速演變為共和黨 2026 年期中選舉的重大威脅。民主黨搶先抓住此議題展開攻勢。對部分美國人而言，健保保費已翻倍，甚至增加三倍，民主黨藉此強化「共和黨漠視民生」的形象。

眾議院民主黨領袖 Hakeem Jeffries 說：「共和黨全面執政期間，美國民眾生活成本持續攀升，如今又因拒絕延長醫改補貼，數千萬人將面臨保費暴漲。」

歷史教訓如影隨形。2017 年，川普試圖削減歐巴馬醫改補貼未果，隔年民主黨便奪回眾議院控制權，如今共和黨在眾院僅佔微弱優勢，民主黨正伺機而動。

即將退休的北卡羅來納州參議員 Thom Tillis 向共和黨同僚們發出警告：「若不調整醫保補貼或醫療補助削減政策，明年共和黨將遭遇政治災難，眾議院控制權岌岌可危。」

目前，具體衝擊已經顯現。約 2400 萬參加平價醫保的美國民眾面臨保費上漲，平均漲幅達 114%，川普「大而美法案」中的醫療補助削減措施生效後，還將有數百萬人失去低收入醫保資格。

2017 年的前車之鑑讓民主黨信心倍增，因當年共和黨削減補貼的努力雖失敗，卻成為民主黨重奪眾議院的導火線，如今他們正期待歷史重演。

近期共和黨在紐澤西、維吉尼亞等州的地方選舉慘敗，更印證民生議題的殺傷力。

民調顯示，多數選民將政府停擺歸咎於共和黨，絕大多數支持延長健保補貼，對經濟現狀不滿情緒蔓延。

曾在 2014 年藉反對「歐記健保」情緒勝選的 Tillis 坦言，如今法案已被多數美國人接受，醫保議題恐成共和黨「反噬」自身的關鍵。

共和黨內部並非鐵板一塊。參議院多數黨領袖 John Thune 承諾下月中就延長補貼投票，但最終仍等川普表態。這位曾投入巨大政治資本廢除「歐記健保」的總統，至今未鬆口。

眾議院議長強生則拒絕承諾會就延長補貼進行投票，且法案在川普擁有否決權下難生效，部分共和黨人提出以「健康儲蓄帳戶」取代補貼，或是全面修訂醫改、限制墮胎權，但溫和派擔憂將激化矛盾。

新罕布夏州民主黨參議員 Jeanne Shaheen 提出折衷方案，對年收入超過 20 萬美元人群逐步取消補貼，獲得緬因州參議員 Susan Collins 等溫和派共和黨人支持。

Collins 明年尋求連任，所在州是 2024 年民主黨選拔州，她的席位對共和黨至關重要。此外，俄亥俄、佛州、阿拉斯加等多州面臨連任的共和黨議員，均因所在州平價醫保的參保率高或保費漲幅劇烈，成為民主黨攻擊目標。數據顯示，阿拉斯加部分民眾保費每月漲幅高達 4000 美元。

眾議院已有 15 名共和黨人簽署法案提議延長補貼一年，但尚未說服同僚與川普。這些議員中，有人曾推動保留再生能源稅收抵免卻最終妥協，如今在醫保議題上的搖擺，更凸顯共和黨內部的撕裂。