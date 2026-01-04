鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 14:20

《經濟學人》指出，美國總統川普突襲並拘捕委內瑞拉強人領袖馬杜洛（Nicolás Maduro）背後的真正目的，是要重塑美國在整個西半球的霸權地位。

根據報導，基於川普支持者對再度捲入海外衝突抱持戒心，過去被問及對委內瑞拉動武的目的時，川普的說法一向模糊，僅提及阻止非法移民與犯罪、切斷毒品流入美國，以及重新掌控已被國有化的石油資源，幾乎不談政權更替。

‌



但隨著週六（3 日）凌晨美軍特種部隊突襲得手、拘捕委內瑞拉強人馬杜洛，川普對美國在拉丁美洲動用武力的立場出現明顯轉變。

這次，川普首度清楚描繪自己的戰略構想，並將其命名為「門羅主義」，直言美國將掌控坐擁全球最大石油儲量的委內瑞拉，必要時不排除派遣部隊進駐，讓美國企業進場開採資源，以創造龐大經濟利益。

所謂的「門羅主義」（Monroe Doctrine），是一項關於美洲勢力範圍的政策主張，其核心在於主張歐洲列強不應再於美洲擴張殖民，也不得介入包括美國、墨西哥等美洲國家的主權與內政事務。

《經濟學人》分析，在這套構想下，民主原則可能被實力政治所取代。

同時，曾在 2024 年委內瑞拉總統大選中因舞弊而失去勝選成果的反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado），短期內恐難進入權力核心。

川普聲稱，馬杜洛欽點的副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）將與美國主導的新秩序合作，但羅德里奎茲隨即否認。

與此同時，美國政府也向拉美各國發出明確警告，無論是墨西哥等盟友，還是古巴等對手，都必須配合美國立場；川普更公開指控哥倫比亞總統裴卓涉及毒品輸送，言辭強硬、充滿威嚇意味。

川普並表示，美國長期忽視旨在排除外國勢力介入拉美事務的「門羅主義」，如今將重新強化這一原則，確保美國在西半球的主導地位無可動搖。

《經濟學人》提到，此次行動發生在美國於 1990 年 1 月 3 日拘捕巴拿馬獨裁者諾列加（Manuel Noriega）36 週年之際，被視為美國再度在拉美實施事實上政權更替。

美方強調，馬杜洛將被送往紐約，就毒品與其他罪名受審。

在美國國內，共和黨部分議員對行動成功感到安心，民主黨則批評此舉違反法律。

拉美地區反應同樣分裂，巴西等左翼政府強烈譴責行動違反《聯合國憲章》，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則稱其為「自由世界的好消息」，歐洲國家則呼籲保持穩定。

美國政府更大的地緣政治算盤

《經濟學人》指出，對首位具拉美血統的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）而言，推翻馬杜洛是其長期地緣政治布局的一環。

其目的在於削弱加勒比地區的左翼政權，切斷古巴與尼加拉瓜對委內瑞拉廉價石油的依賴，並將俄羅斯等競爭對手逐出該區域。

川普本人也坦言，美國確實考慮切斷對古巴的石油供應。

《經濟學人》指出，在此之前，相關企圖多半只停留在官員的含蓄表態，或隱約反映於去年 11 月公布的《國家安全戰略》中，該文件宣稱要重新確立美國在西半球的領導地位。

但如今，隨著「絕對決心行動」正式展開，美方的立場已不再遮掩，態度明確而直接。

《經濟學人》認為，川普政府看來傾向採取「間接統治」模式，透過羅德里奎茲而非直接軍事佔領委內瑞拉，以避免重蹈阿富汗與伊拉克的覆轍。

川普聲稱，盧比歐已與羅德里奎茲通話，並形容她願意配合美方推動所謂讓委內瑞拉「再次偉大」的必要行動。

然而，羅德里奎茲隨後態度強硬回應，強調委內瑞拉不會淪為任何國家的殖民地，指控美國行動違反國際法，並要求立刻釋放馬杜洛。

委內瑞拉反對派遭邊緣化 美國干預立場急轉彎

同一時間，馬查多強調，經選舉產生的反對派已準備依民意授權接掌政權，但川普對此僅表達有限支持，甚至直言她「很難成為領導人」，並聲稱她在國內缺乏支持與聲望，這一說法被普遍認為與事實不符。

美國陸軍戰爭學院（Army War College）專家 Evan Ellis 指出，川普如此貶低反對派，令不少美國政策圈人士感到震驚；在邁阿密慶祝行動成功的委內瑞拉僑民也難以置信，認為川普很可能失言。

談及是否需要美軍長期駐留委內瑞拉時，川普表示若情勢所需，美國不排除派兵，但同時暗示軍事存在可能僅限於確保石油產業安全。

他強調，美方將以專業方式管理相關資產，吸引全球大型石油公司投入數百億美元資金。

不過，川普並未給出美國接管委內瑞拉的具體期限，只表示希望能「儘快」舉行選舉。

《經濟學人》認為，這一系列表態顯示川普政府對海外干預立場出現顯著轉變。

去年 6 月，川普雖曾下令轟炸伊朗核設施，卻刻意避免深入介入伊朗內政，直到近日才警告，若伊朗政權對示威者動武，美國可能進一步採取軍事行動。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）學者 Ryan Berg 指出，川普對西半球的看法截然不同，將其視為「美國優先」政策的自然延伸。

委內瑞拉權力真空與不確定未來

《經濟學人》最後指出，川普是否能在不陷入長期軍事佔領的情況下掌控委內瑞拉，仍充滿不確定性。

若軍方與民兵選擇抵抗，美國將面臨新的泥淖。馬杜洛能被迅速帶離國境，顯示政權高層可能已有內部合作，背後或涉及交易或高額懸賞。

如今，川普已藉此行動向外界清楚示範美國軍事力量的震懾效果。

這對羅德里奎茲以及其他爭奪加拉加斯權力的政治人物而言，訊號再明確不過：即便成功壓制對手、掌握政權，美國壓倒性的武力陰影仍將長期存在。

正如川普所警告，委內瑞拉的政治與軍事菁英都必須意識到，馬杜洛的下場隨時可能重演，只要被認定對人民不公，就難以倖免。

川普對委內瑞拉民眾宣稱，隨著馬杜洛離場，人民已重獲自由。