美國總統川普生擒委內瑞拉總統馬杜洛，中國外交部發言人周六（3 日）深夜回應後，周日下午再度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛和第一夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

美國白宮 X 平台官方賬號周六發布一段影片，記錄了馬杜洛被押送抵達美國緝毒署（DEA）辦公室的畫面，畫面顯示馬杜洛身穿黑色連帽運動衫，走在一條鋪著藍色地毯的走廊裡，地毯上標有「DEA NYD」字樣。

從白宮 X 平台官方帳號「Rapid Response 47」發布的影片可見，馬杜洛身穿黑色連帽衣，兩手反鎖戴著手銬，在美國緝毒局幹員護送下，走過鋪有藍色地毯的走廊，馬杜洛還向一旁圍觀者說：「晚安，新年快樂。」

當晚馬杜洛乘直升機抵達紐約曼哈頓，車隊首先從直升機場駛往曼哈頓的美國緝毒署辦公室，最終目的地是布魯克林拘留中心。

美軍周六凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委國首都加拉加斯，抓走馬杜洛夫婦。