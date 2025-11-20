search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

玻纖廠富喬發行6萬張現增股籌資案訂每股66元發行 將募集39.6億元

鉅亨網記者張欽發 台北

AI 運算推升 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，更帶動上游材料業者的產值及市值增加，將進行現增籌資富喬 (1815-TW) 今 (20) 日公布發行 6 萬張現增股以每股 66 元溢價發行，如順利完成後將募集 39.6 億元。

cover image of news article
富喬董事長張元賓。(鉅亨網記者張欽發攝)

富喬股價今天收盤報漲停價 86.6 元。


富喬現增案預計於 12 月下旬完成募集，也是富喬成立以來最大規模的市場籌資案。

富喬日前公布最新獲利資訊，2025 年 10 月單月營收以 5.65 億元改寫新高，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。

玻纖紗及玻纖布一貫廠的富喬，主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座織布廠

富喬 2025 年 10 月營收以 5.65 億元改寫歷史新高，年增 45.35%；1-10 月營收 49.03 億元，年增 46.41%，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。

2025 年富喬年持續擴大資本支出，整體高階 LOW DK 先進製程的產能比重將由目前的 20%，目標在今年第四季提升至 5 成以上。 

富喬針對 AI 伺服器所需關鍵高階材料 LOW DK (高頻高速低耗損材料)，富喬已完成專利布局，目前已進入量產並逐漸提高 LOW DK 先進製程產能比重。同時，富喬 800G 交換器及 M8 高階 CCL 所需次世代 LOW DK 產品，已通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於 2025 年下半年提升出貨比重。

PCB 上游原物料廠除富喬發行現增股 6 萬張籌資 39.6 億元之外，CCL 廠台燿 (6274-TW) 已完成發行 40 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資並上櫃掛牌交易，也是台燿成立以來最大規模的市場籌資。

 


文章標籤

富喬台燿籌資現增CCL玻纖CB

相關行情

台股首頁我要存股
富喬86.6+9.90%
台燿416+7.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台燿

73.33%

勝率

#投信認養股

偏強
台燿

73.33%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台燿

73.33%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
富喬

74.07%

勝率

#營收創高股

偏強
台燿

73.33%

勝率
中強短弱
富喬

74.07%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty