玻纖廠富喬發行6萬張現增股籌資案訂每股66元發行 將募集39.6億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-20 16:24

AI 運算推升 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，更帶動上游材料業者的產值及市值增加，將進行現增籌資富喬 (1815-TW) 今 (20) 日公布發行 6 萬張現增股以每股 66 元溢價發行，如順利完成後將募集 39.6 億元。

富喬董事長張元賓。(鉅亨網記者張欽發攝)

富喬股價今天收盤報漲停價 86.6 元。

富喬現增案預計於 12 月下旬完成募集，也是富喬成立以來最大規模的市場籌資案。

富喬日前公布最新獲利資訊，2025 年 10 月單月營收以 5.65 億元改寫新高

玻纖紗及玻纖布一貫廠的富喬，主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座織布廠

富喬 2025 年 10 月營收以 5.65 億元改寫歷史新高，年增 45.35%；1-10 月營收 49.03 億元，年增 46.41%，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。

2025 年富喬年持續擴大資本支出，整體高階 LOW DK 先進製程的產能比重將由目前的 20%，目標在今年第四季提升至 5 成以上。

富喬針對 AI 伺服器所需關鍵高階材料 LOW DK (高頻高速低耗損材料)，富喬已完成專利布局，目前已進入量產並逐漸提高 LOW DK 先進製程產能比重。同時，富喬 800G 交換器及 M8 高階 CCL 所需次世代 LOW DK 產品，已通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於 2025 年下半年提升出貨比重。