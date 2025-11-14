富喬自結10月稅後純益1.22億元 累計1-10月EPS 1.01元
鉅亨網記者張欽發 台北
AI 運算推升 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，更帶動上游材料業者的產值及市值增加，將進行現增籌資富喬 (1815-TW) 今 (14) 日公布最新獲利資訊，富喬 10 月營收以 5.65 億元改寫新高，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。
玻纖紗及玻纖布一貫廠的富喬，主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座織布廠
富喬 2025 年 10 月營收以 5.65 億元改寫歷史新高，年增 45.35%；1-10 月營收 49.03 億元，年增 46.41%，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。
2025 年富喬年持續擴大資本支出，整體高階 LOW DK 先進製程的產能比重將由目前的 20%，目標在今年第四季提升至 5 成以上。
富喬針對 AI 伺服器所需關鍵高階材料 LOW DK (高頻高速低耗損材料)，富喬已完成專利布局，目前已進入量產並逐漸提高 LOW DK 先進製程產能比重。同時，富喬 800G 交換器及 M8 高階 CCL 所需次世代 LOW DK 產品，已通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於 2025 年下半年提升出貨比重。
