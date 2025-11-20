〈穎崴法說〉將進軍美國製造 預計明年上半年拍板定案
鉅亨網記者魏志豪 台北
測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 董事長王嘉煌今 (20) 日表示，面對客戶因應地緣政治所帶來的供應鏈重組，公司正與美國合作夥伴洽談，期望在明年佈局美國的製造產能，最快明年上半年拍板，下半年可確定相關製造線並投產。
隨著客戶 NCNT (No China No Taiwan) 要求明確，王嘉煌指出，公司也推動加速落地，部分美國 IDM 業者已表達合作意願，看好此次合作將是未來數年成長的動能來源之一。
王嘉煌說，此次海外製造據點預計設在亞利桑那州，以對應當地晶圓廠與高階封測產能開出，另一方面，馬來西亞客戶也因產能由中國轉移，已開始評估在地設廠，穎崴也將跟進評估當地投資布局。
公司認為，全球測試介面需求不只來自台積電 (2330-TW)(TSM-US)，海外主要封測廠亦同步擴產，推動 Socket、探針卡與高階溫控測試需求全面升溫。
穎崴也提到與日本 YOKOWU 合作緊密，不僅是供應商合作，雙方也有股權合作，強調測試介面高度客製化，透過跨國技術連結，有助進一步強化全球服務與競爭力。
