鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-20 09:42

輝達財報表現亮麗，同時台股今 (20) 日早盤受到美股四大指數上漲影響，護國神山台積電 (2330-TW) 以 1450 元開出，上漲 4%，加上金居 (8358-TW) 今結束處置恢復正常，開盤漲停，激勵大盤及電子股上漲，早盤大漲逾 850 點，或 3.2%，最高點達 27486 點，站上 5 日線。

〈台股開盤〉輝達財報亮眼 台積電狂漲65元 指數暴衝逾800點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股集中市場 20 日早盤開在 27212.91 點，最低爲 27212.91 點，最高爲最高點達 27486 點，預估全場成交值爲 6350 億元。早盤除百貨貿易類股之外，其他所有類股齊揚，電子股上漲 3.59%，占大盤成交比重更高達 80.7%，航運類股上漲 1.34%。

‌



資深證券分析師簡伯儀指出，投資人在現階段要做的是審慎檢視手中持股並考量進行對持股部位的調降，

資深證券分析師黃漢成指出，台股集中市場指數在季線 26373.93 點位置應可獲短暫支撐再進行另一波的修正，主要在電子股已經進入淡季，而且這個淡季可要一直延續到明年的 3 月，台股將因此進入修正、反彈、修正的反覆循環。

今晨收盤的美股表現，美股道瓊指數上漲 47.03 點，或 0.1%，收 46,138.77 點。那斯達克指數上漲 131.383 點，或 0.59%，收 22,564.229 點。S&P 500 指數上漲 24.84 點，或 0.38%，收 6,642.16 點。 費城半導體指數上漲 119.00 點，或 1.82%，收 6,670.03 點。NYSE FANG+ 指數上漲 109.48 點，或 0.68%，收 16,115.09 點。