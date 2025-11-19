〈台股開盤〉反彈遇台指期結算 漲150點後翻黑 季線之上多空交戰
鉅亨網記者魏志豪 台北
台指期即將在今日結算，台股今 (19) 日早盤開低，一度上漲近 150 點，來到 26902 點，但隨後再度翻黑，台積電守住 1400 元，指數在平盤上下呈現多空交戰震盪走勢，力守季線大關，預計今日成交量較昨日明顯收斂，約 4800 億元。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 反彈近 1%，最高點為 1415 元，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙上漲 1% 左右，其他如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也都在盤面上表態。
不過，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 仍有 1-3% 左右跌幅，壓抑整體大盤走勢。
市場今日聚焦被動元件族群，隨著中國大廠風華高科喊漲，光頡 (3624-TW)、千如 (3236-TW) 雙雙亮燈漲停，勤凱 (4760-TW)、密望實 (8043-TW)、臺慶科 (3357-TW) 漲幅至少 6% 起跳，其他如信昌電 (6173-TW)、凱美 (2375-TW) 與興勤 (2428-TW) 也有 4% 左右漲幅，族群漲勢突出。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉權值、千金股團滅 重挫691點收最低 摜破2萬7
- 0050規模逼近9000億元 連結基金今年來淨申購稱霸台股基金
- AI伺服器需求爆發！瑞銀：台積電每GW收入上看20億美元
- 〈台股開盤〉一度跌逾300點回防2萬7 「電子通膨」概念股仍有表現
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇