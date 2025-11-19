〈台股開盤〉反彈遇台指期結算 漲150點後翻黑 季線之上多空交戰

台指期即將在今日結算，台股今 (19) 日早盤開低，一度上漲近 150 點，來到 26902 點，但隨後再度翻黑，台積電守住 1400 元，指數在平盤上下呈現多空交戰震盪走勢，力守季線大關，預計今日成交量較昨日明顯收斂，約 4800 億元。