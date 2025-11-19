search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉反彈遇台指期結算 漲150點後翻黑 季線之上多空交戰

鉅亨網記者魏志豪 台北

台指期即將在今日結算，台股今 (19) 日早盤開低，一度上漲近 150 點，來到 26902 點，但隨後再度翻黑，台積電守住 1400 元，指數在平盤上下呈現多空交戰震盪走勢，力守季線大關，預計今日成交量較昨日明顯收斂，約 4800 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉反彈遇台指期結算 漲150點後翻黑 季線之上多空交戰。(鉅亨網資料照)

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 反彈近 1%，最高點為 1415 元，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙上漲 1% 左右，其他如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也都在盤面上表態。


不過，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 仍有 1-3% 左右跌幅，壓抑整體大盤走勢。

市場今日聚焦被動元件族群，隨著中國大廠風華高科喊漲，光頡 (3624-TW)、千如 (3236-TW) 雙雙亮燈漲停，勤凱 (4760-TW)、密望實 (8043-TW)、臺慶科 (3357-TW) 漲幅至少 6% 起跳，其他如信昌電 (6173-TW)、凱美 (2375-TW) 與興勤 (2428-TW) 也有 4% 左右漲幅，族群漲勢突出。


文章標籤

台股開盤台指期結算多空交戰台積電TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台指期26825+0.04%
鴻海229-0.43%
台積電1410+0.36%
台達電902+0.45%
聯發科1175+0.43%
富邦金89.4-0.11%
國泰金65+0.31%
聯電44.7+1.13%
廣達270.5+0.19%
日月光投控210.5-2.09%
光頡51.4+8.10%
千如27.05+5.25%
勤凱科技192+5.21%
蜜望實67.4+4.66%
臺慶科155.5+4.01%
信昌電67.1+3.39%
興勤195+3.17%
凱美95.1+1.49%
台積電ADR277.91-1.45%
聯電 ADR7.06+0.57%
日月光投資控股14.17-0.91%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty