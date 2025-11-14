〈台股開盤〉三大權值股重摔失守月線跌逾500點 換傳產股撐盤
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股投資人對通膨感到擔憂，包括輝達 (NVDA-US) 等 AI 科技股下殺，周四 (13 日) 全面重挫，台積電 ADR 下跌逾 3%，台股今 (14) 日早盤開低走低，開盤一度重挫 520 點、失守月線，賣壓籠罩下，全日預估量甚至一度達 8,335 億元，盤面上電子權值股疲弱，場上焦點資金盤轉向紡織、航運等傳產股表現較佳。
權值股部分，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 一度跌 35 元或 2.4%、鴻海 (2317-TW) 重挫 3.7%、台達電 (2308 -TW) 跌 3.6%、日月光投控 (3711-TW) 跌 4.1%、聯發科 (2454-TW) 跌 0.4%。
紡織股部分，受惠世界盃足球賽將屆，廠商下單拉貨強勁，加上擁豐沛的土地資產，包括紡織龍頭儒鴻 (1476-TW) 一度漲逾 7%、聚陽 (1477-TW) 漲 7.7%、新紡 (1419-TW) 漲半根停板、如興 (4414 -TW) 漲 4%、利華 (1423 -TW)、振大環球 (1477-TW) 漲逾 1% 以上。
航運類股受惠運價喊漲，台船 (2208 -TW) 漲 3.6%、新興 (2605-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606 -TW) 一度漲逾 3% 以上。
汽車類股受惠土地資產豐厚加上零組件迎接北美旺季，包括裕隆 (2201-TW) 也有鴻海併購題材強漲 8.7%、威力暘 - 創 (6988 -TW) 漲 4.4%、三陽工業 (2206 -TW) 漲 4%、英利 - KY (2239 -TW) 漲 2.7%，東陽 (1319-TW)、帝寶 (6605-TW) 漲幅超過 1%。
法人表示，受到美股大跌影響，在外資期現貨市場近期呈現偏空操作，恐影響市場信心，加上投資人對 AI 泡沫疑慮升溫，台股短線恐將拉回震盪，建議擇優謹慎保守操作。
美股前晚表現，道瓊下跌 797.60 點或 1.65%、收 47,457.22 點；那斯達克下跌 536.10 點或 2.29%，收 22,870.36 點；S&P 500 指數下跌 113.43 點或 1.66%、收 6,737.49 點；費半下跌 263.39 點或 3.72%、收 6,818.74 點。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 外資再砍66億元 賣超權值股鴻海、台積電 加碼台塑三寶、緯創
- 〈台股盤後〉股王狂飆新天價 權值股卻場邊休息 2萬8又卡關跌43點
- 〈台股開盤〉鴻海、廣達法說唱旺AI 力守月線伺機回攻2萬8
- 漲不動？台股兩萬八得而復失 專家：多空本週見分曉
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇