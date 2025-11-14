〈台股開盤〉三大權值股重摔失守月線跌逾500點 換傳產股撐盤

美股投資人對通膨感到擔憂，包括輝達 (NVDA-US) 等 AI 科技股下殺，周四 (13 日) 全面重挫，台積電 ADR 下跌逾 3%，台股今 (14) 日早盤開低走低，開盤一度重挫 520 點、失守月線，賣壓籠罩下，全日預估量甚至一度達 8,335 億元，盤面上電子權值股疲弱，場上焦點資金盤轉向紡織、航運等傳產股表現較佳。