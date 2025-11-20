聯剛科技明以每股88元登錄興櫃交易 1-9月EPS1.8元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-20 12:06

智慧製造與 AI 邊緣運算解決方案供應商聯剛科技 (7870-TW)，明 (21) 日每股參考價 88 元登錄興櫃交易，聯剛科技自結 2025 年 1-9 月營收 1.88 億元，稅後純益 3320 萬元，每股純益 1.8 元。

左為聯剛科技董事長莊瑞松，右為總經理莊士逸。(圖：聯剛提供)

聯剛科技目前股本爲 1.84 億元，長期深耕工控、自動化及資料備援領域，以自有研發的 RCVM 遠端監控系統、AiRPA 自動化代操系統與 ARAID 工業電腦備援系統等產品，成為半導體與電子製造業智慧化升級的重要合作夥伴。聯剛科技的推薦券商爲台新、元大及凱基證券。

聯剛科技表示，公司主要提供智慧製造與邊緣運算等多項核心產品，包含全球行銷超過 20 年的 ARAID 工業級磁碟陣列備援系統，以及被國際晶圓代工龍頭採用的 RCVM 非侵入式遠端監控系統。RCVM 能在不修改機台與軟體的前提下，進行跨廠、跨國的集中監控和遠端操作，並已部署於台灣、日本、美國亞利桑那與南京等廠區，成為大客戶提升效率與因應缺工的重要基礎架構。

同時，聯剛科技自主開發的 AiRPA 自動化代操系統採用邊緣架構，可全自動取代工程師進行機台操作，不僅降低人力需求，也減少生產差錯；該系統已獲 NXP 採用，並將在多國廠區逐步導入。

此外，聯剛科技也推出結合人工智慧的 AiPILOT 視覺檢測解決方案，可用於晶圓瑕疵辨識、電子與 PCB 檢測、醫療影像分析等領域，相關應用已獲半導體客戶採用並進入測試階段，有機會成為未來新一波成長動能。

在聯剛科技的市場布局方面，聯剛近年除了深耕台灣半導體供應鏈外，也積極拓展日本、新加坡、美國及歐洲市場。2025 年上半年，聯剛科技攜手日本合作夥伴 TAC systems（Restar 集團）多次參展，成功吸引當地半導體大廠詢問並展開實測，法人預估最快於 2026 年開始逐步發酵。

另一方面，2025 年初台達電 (2308-TW) 旗下台達資本入股聯剛 4%，雙方也啟動策略合作，包含將聯剛核心的遠端監控與自動化技術導入台達全球工廠，並於後續推向台達全球客戶群。隨著整合測試開始進行，此合作預計將自 2026 年起成為聯剛科技海外擴張的重要力量，推升中長期營運規模。