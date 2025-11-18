鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-18 09:41

台股今 (18) 日早盤受到美股四大指數大跌影響，護國神山台積電 (2330-TW) 以 1430 元、下跌 15 元開出，影響大盤跌點超過百點，台股早盤開低走低大跌逾 300 點，一度來到 27067 點，2 萬 7 拉起警戒線，但在電子通膨題材帶動下，盤面上被動元件、記憶體次族群仍活躍。

〈台股開盤〉一度跌逾300點回防2萬7 「電子通膨」概念股仍有表現。(鉅亨網記者張欽發攝)

今日早盤預估全日市場成交值 4800 億元。類股中，電子股下跌 0.97%，占大盤成交比重 76%，塑膠及航運類股早盤逆勢上漲。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股 10 月的行情結束，今天大盤在 5 日、10 日及月線之下，技術線型也走弱，風險也大幅增加，近日來市場資金集中在被動元件、記憶體及 PCB 等次族群。

統一證券指出， 市場對 12 月降息持保留看法，另外 Michael Burry 提出 AI 資料中心折舊低估，導致美科技股普遍回檔。目前台股加權指數尚未站回短期均線，短線技術指標將回落低檔區，今日可能提前反應台指期結算。

統一證券指出，台灣基本面強勁、市場普遍預期正向看待輝達財報，另外鴻海本週科技日將宣布與 OpenAI 合作等題財，預期台股短線維持高檔震盪。操作上建議逢低承接，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI 概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB 族群、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。