鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-17 10:06

美國政府上周五終於結束停擺，宣布開門。台股今 (17) 日早盤開紅盤，開 27600.74 點，上漲 203.24 點，隨即在台積電上漲 20 元帶動下，指數最高漲逾 300 點，不過在 5 日、10 日、20 日線壓力籠罩下，漲幅逐漸收斂。早盤估量 6668 億元。

〈台股開盤〉塑化迎年底旺季成焦點 台積電上漲25元指數上漲逾300點。(圖：shutterstock)

儘管美國政府已重新開門，然而科技股估值疑慮、以及聯準會在 12 月降息機率下降，市場觀望氣氛濃，不過在 11/19 輝達即將公布財報、鴻海科技日及台積電供應鏈論壇即將開跑下，市場仍期待後續發展。

