〈台股開盤〉塑化迎年底旺季成焦點 台積電上漲25元指數上漲逾300點
鉅亨網記者吳承諦 台北
美國政府上周五終於結束停擺，宣布開門。台股今 (17) 日早盤開紅盤，開 27600.74 點，上漲 203.24 點，隨即在台積電上漲 20 元帶動下，指數最高漲逾 300 點，不過在 5 日、10 日、20 日線壓力籠罩下，漲幅逐漸收斂。早盤估量 6668 億元。
儘管美國政府已重新開門，然而科技股估值疑慮、以及聯準會在 12 月降息機率下降，市場觀望氣氛濃，不過在 11/19 輝達即將公布財報、鴻海科技日及台積電供應鏈論壇即將開跑下，市場仍期待後續發展。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 25 元，漲近 2%，來到 1455 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲近 0.5%，來到 1235 元；日月光投控 (3711-TW) 漲近 1%、廣達 (2382-TW) 持平，大立光 (3008-TW) 、鴻海 (2317-TW) 均跌約 1%。
塑化、油氣類股迎來年底旺季，以及集團作帳題材下，今日成盤面焦點，塑化類股，南亞 (1303-TW) 漲近 4%，台塑 (1301-TW)、恆大 (1325-TW) 均漲約 1%；油氣類股，台塑化 (6505-TW) 漲近 2%。
